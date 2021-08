Arrestati a Ventimiglia due uomini della zona ricercati in Francia per produzione e vendita di droga

La Polizia di Ventimiglia ha fermato nel pomeriggio di ieri due italiani residenti nella città di confine dando esecuzione a un mandato di arresto europeo per l'estradizione dalla Francia.

L'attuazione del mandato è stata resa possibile da un’efficace azione della squadra investigativa del commissariato di Ventimiglia che ha realizzato e concluso l’operazione poche ore dopo l’inserimento della richiesta internazionale di arresto nella banca dati interforze.



I due uomini, di 37 e 45 anni, risultano indagati in Francia per i reati di produzione, vendita ed acquisto illecito di sostanze stupefacenti. Entrambi risultano avere precedenti di Polizia per reati della stessa specie, commessi in precedenza in Italia.



Dopo la procedura di identificazione e la formalizzazione dell’attività di polizia giudiziaria eseguita, nella serata di ieri sono stati rinchiusi nel carcere casa di Sanremo.