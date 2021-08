Diano Marina: zona Sant'Anna e Capo Berta stanotte senz'acqua, Chiappori "Sta tornando in tutta l'area"

Sta tornando lentamente a posto la pressione dell’acqua dai rubinetti di zona Sant’Anna e sul versante dianese del Capo Berta a Diano Marina. Dopo la serata di ieri, durante la quale residenti, alberghi e locali della zona, si sono ritrovati senza il prezioso liquido fino a notte inoltrata.

La conferma arriva direttamente dal Sindaco, Giacomo Chiappori, che sta seguendo da ieri la situazione: “Purtroppo abbiamo degli acquedotti che sono obsoleti e ora viviamo momenti critici. Quanto accaduto a Sant’Anna è stata una banalità, perché si è rotto un tubo che nn consentiva il riempimento di una vasca in alto. Stiamo sopperendo con le autobotti, che stanno portando l’acqua alle case e agli hotel ma, in mattinata il pompaggio è ripartito e, quindi, a breve, la situazione sta tornando alla normalità”.

Il problema vero è che, in tutto il golfo dianese, per evitare che si spacchino i tubi la pressione dell’acqua viene mantenuta bassa. E, quando c’è il rientro a casa e in albergo dei turisti, la pressione dell’acqua cala, creando non pochi problemi. Ieri, invece, il guasto ha bloccato la fornitura dell’acqua: “Sicuramente – ha detto Chiappori – quello che ora serve, che Rivieracqua si faccia carico dei quasi 6 milioni in arrivo dalla Regione e che, a ottobre si comincino i lavori. Non è possibile che, a Diano Marina e in tutto il golfo manchi l’acqua come accaduto ieri sera. Da anni soffro a ogni stagione estiva, chiedendo ai tecnici la massima attenzione alle pressioni dell’acqua”.

Negli anni scorsi Chiappori aveva suggerito anche agli amministratori di condominio di far montare degli autoclave, per sopperire ai problemi di pressione. “Se non inizieranno i lavori a ottobre – termina Chiappori – chiamerò a raccolta i sindaci, affinchè i problemi si risolvano. Perché non possiamo fare da parafulmine noi”. Al momento, comunque, l’acqua sta tornando e pian piano la fornitura sarà nuovamente normale.