Raccolta differenziata dei rifiuti a Cervo: la distribuzione dei kit a San Bartolomeo al Mare

Nel mese di luglio a Cervo ha preso il via il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, un cambiamento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente e Proteo - nuovo gestore del servizio - accompagnato dalla campagna informativa Il tuo impegno lascia il segno che, dopo una serie di incontri e la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata per tutte le utenze domestiche, invita residenti e proprietari di seconde case di Cervo che non avessero ancora ritirato il kit a prenotarsi per il ritiro che avverrà dal 9 al 28 agosto (esclusi sabato 14 agosto e i giorni festivi) alla scuola elementare di San Bartolomeo in piazza Caduti (ingresso lato palestra), dalle 9 alle 14.

Il servizio è reso agile grazie alla possibilità di prenotarsi attraverso il numero verde 800 546 354, così da evitare code e assembramenti. Egea Ambiente ricorda di portare sempre con sé un documento di identità valido, insieme all’ultima Tari pagata.

La partecipazione all’attività di consegna e ritiro kit è decisiva in quanto primo atto necessario alla riuscita del nuovo sistema di raccolta. I rifiuti sono un problema che riguarda tutti: solo con una corretta raccolta è possibile ridurre quelli da smaltire a favore di un’economia sostenibile per il pianeta ma anche per la cittadinanza.

Attualmente sono già stati serviti oltre 1300 utenti a cui sono stati forniti non solo il kit per il servizio di raccolta differenziata ma i materiali informativi tra cui un calendario, con tutti i giorni e i periodi della raccolta dei vari materiali; un pieghevole, con alcune informazioni pratiche su cosa differenziare e come differenziare al meglio i rifiuti, nonché gli indirizzi e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta di San Bartolomeo al Mare e Andora, dove potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti che non è possibile conferire porta a porta o nelle isole di prossimità; un utile centalogo, ovvero una guida che contiene il corretto conferimento di cento oggetti di uso quotidiano.