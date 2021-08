Questa sera alle 21.30, in piazza Badel Powell a Santo Stefano al Mare, va in scena la musica dei Queen.

'Queen tribute' non é la solita tribute band, ma la ricerca della perfetta replica delle performance della band, da parte del front man e del gruppo, coinvolgerà gli spettatori in uno spettacolo di musica, costumi, luci, suoni di altissimo livello, da non perdere.