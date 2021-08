Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 10 a domenica 15 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 10 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

11.00. ‘LodoLandy a GoGo’: inaugurazione mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, tutti i martedì dino al 7 settembre, prenotazione al 338 1375423 (più info)



17.30-21.30. DJ set di raccolta fondi per Scambi (QUI), il festival di laboratori che avrà luogo dal 26 al 29 agosto alla Pigna a Sanremo. Cubo Beach (le donazioni non sono obbligatorie: l’ingresso alla serata è libero)



19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘La Notte delle Stelle e della Moda’: grande evento di moda per festeggiare la serata di San Lorenzo sotto le Stelle. Presenta la serata Luca Brasil. Tiki Beach, Corso Guglielmo Marconi 5, info 338 529 6980



20.30. ‘Sanremo Urban Trail 2021’: corsa podistica non competitiva di 10 km nei caruggi della città antica e nei luoghi di principale interesse della città di Sanremo. Organizzazione a cura della ‘Sanremo Bike School’ (iscrizione 10 euro). Partenza da Piazza Cassini (più info)

21.00. Notte di San Lorenzo con Sandy Marton al Boca Beach: l’autore di ‘People from Ibiza’ si esibisce durante la cena. Selezione musicale revival di Maurizio Caresana. Possibilità di prenotare il proprio tavolo vista mare. Boca Beach, Corso Gugliemo Marconi 99, infoline +39 324 8047852

21.30. ‘Summer Circus 2021’: rassegna dedicata ai più piccoli con burattini, numeri circensi, acrobazie ed esilaranti gag. Villa Nobel

21.30. Per Cinema all’Aperto, proiezione film d’animazione ‘Jungle Cruise’. Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA



10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.15. Cinema all'aperto: proiezione film ‘Grease – Brillantina’ a Borgo Foce



VENTIMIGLIA



19.00. Cena in spiaggia sotto le stelle organizzata dall’associazione ‘Ventimiglia Viva’ con musica in tutti gli stabilimenti e le spiagge del lungomare, possibilità di bere e di mangiare dall'ora dell'aperitivo in poi aspettando le stelle cadenti (info)

VALLECROSIA

21.00. Cartoon Fantasy: intrattenimento per i più piccoli sulla Pista di pattinaggio

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mobility (h 8.30, Chiosco della Musica) + Snorkeling (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio h 9) + Fit Boxe (h 9.30, Chiosco della Musica) + Barre Workout (h 18.30, Chiosco della Musica) + Lady Fitness (h 19.30, Chiosco della Musica)+ Baby Dance (h 20.45, rotonda di Sant'Ampelio). Scaricare la locandina informativa QUI

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



TAGGIA ARMA

21.30. Per la Rassegna estiva ‘Circus time’, ‘Fantasy Show’: direttamente dalla Scuola di Circo di Mosca uno strano equilibrista lascerà il pubblico a bocca aperta. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2021’, presentazione libro ‘Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure’ di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi. Incontro condotto dal giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO SFEFANO AL MARE

21.45. ‘The Queen tribute’ in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la Festa Patronale, esibizione Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco. Piazza del paese

21.15. ‘Good Morning Blues’: spettacolo del Teatro dell’Albero al porto comunale

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

10.00-23.30. Ultimo giorno della Mostra personale dell'artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de ‘Il mare’. Sala Mostre ‘R. Falchi’ di Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (h 10/12.30-20.30/23.30)

21.30. Per la rassegna ‘Un Mare di pagine 2021’, Luca Crovi, saggista milanese, presenta l’antologia ‘L’occhio dell’assassino’ curata per Bur Rizzoli: una selezione dei migliori racconti gialli e noir di ogni epoca con testi di Poe, Hoffmann, Flaubert, Dickens, Conan Doyle, Camilleri, de Giovanni, Sciascia, Carlotto e tanti altri. Piazza del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere’ (terza edizione): la giornalista e blogger Damiana Biga intervista Gianmarco Parodi autore del libro ‘Cave Canem’. Salotto sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, info 0183 417065

CERVO

18.00. Visita didattica gratuita per il Festival. Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari. Ritrovo in piazza (più info)

21.00-23.30. Notte di San Lorenzo: serata estiva magica da trascorrere con il naso all’insù, cercando stelle candenti, e come da tradizione esprimendo un desiderio. Marina di Cervo in zona Pilone (evento a cura della Proloco Progetto Cervo)

21.30. 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: recital di pianoforte di Sergey Tanin. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

20.30. ‘La Notte dei desideri’ nei borghi più belli d'Italia con la compagnia delle stelle cadenti percorrendo i Carugi del Borgo fino a raggiungere la sommità dell'antico castello accompagnati dalla chitarra di Mauro Vero (5 euro)

BAJARDO

21.30. ‘La Notte delle Stelle Cadenti’: presentazione e osservazioni nel suggestivo borgo medioevale a quasi mille metri di quota. Evento a cura dell’associazione Stellaria di Perinaldo. Centro Storico, Chiesa Vecchia

CESIO

19.00. Notte di San Lorenzo sul Monte Guardiabella: escursione notturna sulla cima del monte Guardiabella nella notte delle stelle cadenti con la guida GAE Luca Patelli. Ritrovo al Colle San Bartolomeo, info 347 6006939 (più info)

CIPRESSA



21.00. Musica Live con i Nuovi Solidi, band tributo a Lucio Battisti. Piazza Martini

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

21.15. Spettacolo di Magia con l’illusionista Gaspar & Serena e il Mago Gentile. Area manifestazioni (più info)

PERINALDO



17.00. ‘Crepuscolando a Perinaldo’: passeggiata gratuita di 2 ore socio-culturale nel borgo e possibilità di assistere all’osservazione di nebulose. Ritrovo nel piazzale del Comune

TRIORA



21.00. Harald Philipp: esperienze e storie di viaggio di un Mountainbiker

VALLEBONA

21.30. Concerto della Banda Musicale di Vallebona per la festa patronale di San Lorenzo. Piazza dell'oratorio (necessario green pass)

FRANCIA

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: recital di pianoforte di Rafał Blechacz. Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

22.30. Sporting Summer Festival 2021: concerto con Valery Meladze - Via Gra - Albina Dzhanabaewa. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, tutti i mercoledì sino all’8 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Per la rassegna ‘Affabulando’, incontro con lo scrittore Marino Magliani con presentazione del suo libro ‘Il cannocchiale del Tenente Dumont. Colloquia con l’autore Fabio Barricalla. Villa Nobel (info e prenotazioni QUI)

21.30. Per Cinema all’Aperto, proiezione film d’animazione ‘The Suicide Squad’. Piazza Borea d’Olmo



21.30. ‘Omaggio a Pino Daniele’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Alfonso Girardo. Vocalist: Francesca Leone, Giuseppe Delre, Savio Vurchio. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

18.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Alessandro Barbaglia incontra i giovani lettori per raccontare il suo ultimo libro ‘Scacco matto tra le stelle’ (Mondadori). In collaborazione con Borgate dal vivo. Villa Faravelli (più info)



18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Due Parole in Riva al Mare’, Fabio Genovesi presenta ‘Il calamaro gigante’ (Feltrinelli). Dialoga con l'autore Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio. In collaborazione con Borgate dal vivo. Villa Faravelli (più info)

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (più info)

18.30. Per il Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2021, VIA – Incontri e racconti Lungo la Via Iulia Augusta, visita all’area archeologica a cura del direttore Valentina Fiore. Museo archeologico, info 0184 1928309 (più info)

21.00. Per la Rassegna Teatrale ‘Odissea, un racconto mediterraneo’ ideata da Sergio Maifredi, spettacolo di Amanda Sandrelli in ‘La ninfa Calipso (canto V)’. Teatro romano, Area archeologica di Nervia (più info)



BORDIGHERA

9.15-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Mamma Fit (Chiosco della Musica, h 9.15) + Acqua Gym (itinerante negli stabilimenti, h 10.30) + Shaolin Kung Fu (Chiosco della Musica, h 18) + Martial Theatre (Chiosco della Musica, h 19) + Macumba Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

16.30. Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia, accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + alle 21.30, spettacolo di Lello Clown e delle sue magie. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. ‘La Stella a otto punte’: spettacolo teatrale messo in scena dall’Associazione Teatro della Luna. Giardini Lowe, info 333 2866165

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori ‘Il Pirata del Ponente’. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



21.00. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: area attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini. ingresso gratuito

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

21.00. ‘Extra Omnes’: passeggiata nel centro storico con visita guidata ai monumenti e ai luoghi storici più importanti della città a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina (2,50 a persona). Ritrovo presso il Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese Festival, Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti in concerto dal titolo ‘La vita imprevedibile delle canzoni’. Parco di Villa Scarsella (ingresso a pagamento, per info e biglietti 338 1118108 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

21.30. Karaoke all’Anfiteatro (tutti i mercoledì sino al 25 agosto)



21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, Concorso Miss San Bartolomeo al Mare con Elena Ascione. Piazza Torre Santa Maria, info 0183 417065

CERVO



21.30. ‘Non volevo essere normale’: spettacolo teatrale di e con Irene Ivaldi (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, anche domani, info e prenotazioni 328 7122351 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

COSTARAINERA

16.30. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a Costarainera con la guida Barbara Campanini, info 346 7944194

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)



DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

21.30. Game d’improvvisazione con le Onde Ribelli. Castello dei Doria (più info)



PORNASSIO

18.00. ‘Le stelle cadenti sopra i forti di Nava’: escursione tra i forti ottocenteschi che difendono il Colle di Nava in attesa dell’arrivo dello sciame delle Perseidi accompagnato dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703 (più info)

FRANCIA

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: concerto di Renaud Capuçon e Bertrand Chamayou ((Duo violino / pianoforte) . Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)





GIOVEDI’ 12 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi (tutti i giovedì fino al 26 agosto). Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.30. ‘Omaggio a Pino Daniele’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Alfonso Girardo. Vocalist: Francesca Leone, Giuseppe Delre, Savio Vurchio. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

21.00. Per la rassegna culturale ‘Un libro aperto’, incontro con Bruno Vallepiano, Franca Acquarone e l'Associazione Apertamente. Piazza Antica dell'Ospizio (prenotazione 0183 680951)

VENTIMIGLIA

21.00. Presentazione di libri nella piazzetta antistante la Chiesa di S. Giovanni a cura di Intemelion Startam, Ente Agosto Medievale e Controtempo

21.00. Cinema all’aperto presso i Giardini Monsignor Tommaso Reggio

21.30. Per ‘HanburycheSpettacolo! 2021’, Spettacolo reading di Teatro e Musica dal titolo ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ con Angelica Murante (piano), Giulio Cozzari (violoncello). Giardini Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni 338 6273449 (più info)

21.15. Per ‘Cine tour 2021’ dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’, proiezione film ‘Non ci resta che vincere’ di Javier Fesser. Chiostro di Sant’Agostino

VALLECROSIA



21.00. Concerto della band, Blenda tributo ai Blues Brothers. Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA

8.45-18.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Pilates (rotonda di Sant'Ampelio, h 8.45) + Booty Pump (giardini Lombardi, h 10) + Stretching (giardini Lombardi, h 11) + Circuito Funzionale (giardini Lombardi, h 18.45). Scaricare la locandina informativa QUI

17.00-19.00. Mostra ‘Costituzione Sospesa: un filo nero da Genova G8/2001 a Santa Maria Capua Vetere carceri /2020’. Sede dell'ANPI-UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero, tutti i giorni fino all’8 agosto

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Per la 12ª edizione della Rassegna ‘Touscouleurs’, concerto del gruppo musicale ‘Orage’. Giardini Lowe

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Artigianato sotto le stelle’ sul lungomare (tutti i giovedì sino al 1 settembre)

21.00. Musica Live con i Nuovi Solidi, band tributo a Lucio Battisti. Ristorante Castelin a Taggia

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘Piccole Donne’. Ex mercato coperto a Taggia,Via Lungo Argentina 2

21.30. ‘Luci Itineranti’: suggestiva parata con performer luminosi e danzatori sui trampoli sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Memorial Zavaglia: ‘Music World’: in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

10.30. ‘Giochiamo con la storia!’: laboratorio ludico-didattico dove i giovani partecipanti potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di duemila anni fa (tutti i giovedì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, spettacolo del Quartetto C'era con Enrico Balsamo. Piazza Torre Santa Maria, info 0183 417065

CERVO

18.30. Per i ‘Giovedì Musicali’, aperitivi e musica ai Bagni Tosco e Restano, ai Bagni l’Angolo e alla Spiaggia Marina de Re con animazione a cura di Radio Grock con Riccardo Ghigliazza e Dj Tex (tutti i giovedì sino al 26 agosto)

21.30. ‘Non volevo essere normale’: spettacolo teatrale di e con Irene Ivaldi (10 euro). Oratorio di Santa Caterina, anche domani, info e prenotazioni 328 7122351 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle – La Notte delle Stelle Cadenti’: evento a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo (cena dalle ore 20, osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan (prenotazioni a questo link)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

21.30. ‘Ciak si Suona’: un'immersione nel cinema seguendo le note del pianoforte. Piazza Mauro (i dettagli a questo link)



DOLCEDO

21.00. ‘Per le Vie del Borgo’ (7ª edizione), ‘La Chitarra tra virtuosismo e poesia’: concerto di chitarra del M° Diego Campagna. Piazza del Paese, ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria dalle 15 alle 17 al 338 9107703 (necessario green pass)

SEBORGA

21.00. ‘Polinesia & Montagne Azzurre’: serata Visionarium con uno sguardo a tre dimensioni sul mondo e sul nostro entroterra da riscoprire. Auditorium Piazza Martiri

FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

22.15. ‘Les Musiques Méditerranéennes’: Festival Piromelodico nella Baia di Juan-les-Pins



MONACO

10.00-22.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

NICE

20.00. ‘Jazz'Art Lympia’: concerto degli ‘Ever Jazz’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52, ingresso libero (più info)

MANDELIEU-LA NAPOULE

21.00. ‘Les Nuits de Robinson’: concerto Jazz di Youn Sun Nah. Théâtre Robinson, avenue de la mer 1240 (più info)





VENERDI’ 13 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con il ‘Lavarello Muraglia duo’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.30. Lirica sotto le stelle: aperitivo gourmet + concerto con la Soprano Angelica Cirillo, il Tenore Rino Matafù, Marco Bortoletti (flauto), Piera Raineri (pianoforte). Giardino di Villa Nobel, prenotazione obbligatoria al 388 8895908 (più info)

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo. Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, ogni venerdì sino al 18 settembre, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.15. ‘Zagor Tango’: spettacolo del Teatro dell’Albero in Piazza Borea d’Olmo (prenotazioni a questo link)

21.30. Concerto ‘Fourhands’ con Erica Martini e Claudio Zappa duo pianistico. Villa Ormond, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

23.00. Apertura del Bay Club in Corso Trento Trieste con musica e divertimento. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)





21.15. ‘Carosello e tutti a nanna!: spettacolo di e con Antonio Carli. Banchina Aicardi, Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

21.00-22.30. ‘Venerdì sera al Museo!’: serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie dal titolo ‘Archeologo per un giorno’ (3 euro a persona). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

21.15. Cinema all’aperto presso i Giardini Monsignor Tommaso Reggio

BORDIGHERA

9.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Musica In Culla (da 1 a 2 anni con un genitore, Chiosco della Musica, h 9.30) + Yoga (Chiosco della Musica, h 10.30) + Yoga Baby (a partire da 6 anni, Chiosco della Musica, h 18.15) + Skateboard (a partire da 6 anni, lungomare fronte bagni Lido, h 18.45) + Baby Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Per ‘Summer Winter’, concerto del ‘Quartetto Novecento’ con musiche da Benny Goodman ad Astor Piazzolla (10 euro). Giardini Winter, località Arziglia, prenotazioni allo 0184 262832

21.30. Gran Tour del Cielo 2021: Serata di osservazione astronomica con i telescopi alla scoperta di stelle e costellazioni del cielo estivo. Lungomare Argentina. Spiaggia di fronte al Bar Eden (turni ogni mezz’ora, massimo 15 persone). Prenotazioni WhatsApp +39 3485520554 indicando nome, numero di partecipanti e orario preferito

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto della band ‘Senza Ali-B’ tributo a Vasco Rossi. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.30. ‘Dj Akatex’: Dj Set con animazione e ballerine service audio e luci. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. ‘Carro della Musica’: musica live con ‘La Premiata Banda’ (Pop). Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-24.00. ‘Non solo rosa… artisti dei caruggi’: esposizione collettiva di arte varia e stand di artigianato creativo, fino al 15 agosto

21.45. Concerto dei Nuovi Solidi, band tributo a Lucio Battisti. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

21.00. Visita guidata al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani accompagnati dallo staff del MARM alla riscoperta dei 100.000 anni di storia del Golfo Dianese (tutti i venerdì di luglio e agosto). Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Prenotazione allo 0183 497621

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

21.30. ‘Lo Psicanalista’: Commedia teatrale in due atti a cura della Associazione Culturale ‘Gli Amici del Teatro’. Parco di Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 3 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.30. Per ‘SanBart Cabaret’, spettacolo con Marta e Gianluca. Piazza Torre Santa Maria, info 0183 417065



CERVO

20.30 & 21.30. Per il 58° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, ‘Corto Maltese – Una ballata del mare salato’ (due repliche). Piazza dei Corallini (ulteriori informazioni QUI & QUI)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

19.00. Nell’ambito del ‘Badalucco Book Festival’, presentazione libro ‘Li Mendez, el tanguero’ di Bruno Bianchi. Piazza Eco



CAMPOROSSO

21.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco. Camporosso Mare

CIPRESSA

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’ a cura di Mariangela Zavattieri: mostra mercato di artigianato artistico e aziende agricole + Truccabimbi + laboratori artistici + raccontafiabe. Piazza Martini (tutti i venerdì di luglio e agosto), info 347 2581530



DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

21.00. Dolceacqua Incontra: Luca Ammirati. Presentazione del nuovo libro ‘L'inizio di ogni cosa’. Giardinetti Sala Polivalente, ingresso libero



TRIORA



10.00. ‘A Spasso con gli Scrittori’: il gruppo degli scrittori Marino Magliani, Oreste Verrini, Laura Guglielmi, Bruno Vallepiano, Bruno Morchio e Arianna Destito accompagnano i partecipanti nelle escursioni e sono i protagonisti di due giornate nell’alta valle Argentina. Frazione Realdo, anche domani (i dettagli a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz allo Château 2021’: concerto del Quartetto Pierre Bertrand (attuale Jazz). Place du Château, ogni venerdì sino al 10 settembre (più info)

MENTON



21.00. 72° Festival musicale di Mentone: Concerto di chiusura del ‘Cappella Mediterranea’ con Leonardo García Alarcón dal titolo ‘Mediterraneo’. Piazza Della Basilica Di San Michele Arcangelo (più info)

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

16.00-21.00. Serata di attività diverse con laboratori creativi, musicisti, caccia al tesoro, sfilate di moda. Monaco-Ville

22.30. Sporting Summer Festival 2021: concerto dei The Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)



SABATO 14 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



9.30–19.30. La scrittrice Silvia Cavallo e firma le copie della sua ultima opera (la prima dedicata ai bambini) ‘L’arcobaleno delle emozioni’, Sanremo Libri (ex Mondadori Bookstore) Via Roma 91

10.00-20.00. Saldi di Gioia a cura della Confcommercio, anche domani

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



14.00-16.00. Pomeriggio in compagnia di una raffinata selezione musicale a cura di Papa Dj. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info 324 804 7852 (più info)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con il ‘Lavarello Muraglia duo’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. ‘The Dinner Show’: Cenando & Cantando Speciale Ferragosto 2021. Music by Master Dbj r Alessio Debe. Villa Ormond (più info)

21.00. ‘Sanremo Gran Casinò’: spettacolo ‘Burlesque Show’ al Roof Garden del Casinò Municipale, anche domani

21.30. ‘Dance Illusion’: spettacolo della Urban Theory Schooldi Vallecrosia. Piazza Borea D'Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni QUI)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.30. ‘Civitas fidelissima’: Trekking lungo le mura del Doria a cura della UISP Imperia. Partenza da Piazza De Amicis

21.15. ‘Illumino’: spettacolo di giocoleria luminosa. Banchina Aicardi, Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 2021’ (ultimo appuntamento della 16ª edizione): Romano Cima presenta il libro ‘Chiedo scusa se parlo di Maria’ (Ed. Philobiblon). Intermezzi musicali con la viola di Brigitte Autret. Segue rinfresco. SOMS in Via della Pace a Grimaldi Superiore’, ingresso libero

VALLECROSIA

19.00. Festeggiamenti di San Rocco presso la Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, concerto della ‘Tanakh – New Folk Band’ con ritmi coinvolgenti e incalzanti della musica folk. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. Modalità Gianni Rossi e Show Cooking: la Food Blogger toscana Azzurra presenta al pubblico la preparazione di alcuni piatti. Gianni Rossi anima l’evento passando dal canto alla conduzione. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Max & Jonas Live: Worldpremiere singers in concert con Radio Grock Dj Set. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

9.00-24.00. ‘Non solo rosa… artisti dei caruggi’: esposizione collettiva di arte varia e stand di artigianato creativo, fino al 15 agosto

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, fino al 15 agosto, info 331 93654845

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

17.30. Visita guidata gratuita del paese a cura della guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, ‘Farfa Show’: serata dedicata al poeta futurista Farfa tra musica, recitazione, libri e documenti video. Interventi musicali di Davide Laura e Beatrice Zuin. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero, non necessaria prenotazione



BORGOMARO



21.00. Per il ‘FestivalDelMaro 2021’, ‘Simona Colonna in Curima Curima’: concerto di Simona Colonna - Violoncello e Voce. Frazione Maro Castello, Piazza Vincenzo Danio, prenotazioni 335 6895273

CIPRESSA

21.30. Musica e ristoro alla Torre Gallinaro. A cura della proloco, anche domani

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

20.30 & 22.10. ‘Ce le ho tutte!’: due spettacoli con Alessandro Bergallo. Castello dei Doria (a pagamento)

PERINALDO



19.30. ‘Festa del Volontariato’: sagra gastronomica con musica. Piazza nel centro storico, anche domani

PIGNA

10.00. Passeggiata alla scoperta delle montagne del ponente e del miele passeggiando a passo morbido per un totale di 6 km. Partenza dal ristorante Rifugio Gola di Gouta (per la passeggiata compreso il pranzo: 25 euro adulti, bambini fino ai 12 anni 11 euro), obbligatoria la prenotazione entro venerdì 13 agosto al 393 5934893



REZZO

21.00. La compagnia ‘I Cattivi di Cuore’ presenta ‘Madame Chrysanthème’ presso la piazza della chiesa della frazione di Cenova

TRIORA



10.00. ‘A Spasso con gli Scrittori’: il gruppo degli scrittori Marino Magliani, Oreste Verrini, Laura Guglielmi, Bruno Vallepiano, Bruno Morchio e Arianna Destito accompagnano i partecipanti nelle escursioni e sono i protagonisti di due giornate nell’alta valle Argentina. Frazione Realdo (i dettagli a questo link)



16.00. Laboratorio come creare un unguento all'Iperico a cura di Lorena Verbena

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

20.30. Per ‘Sporting Summer Festival 2021’, concerto delle ‘Sister Sledge’. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)





DOMENICA 15 AGOSTO

SANREMO



10.00-20.00. Saldi di Gioia a cura della Confcommercio

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

15.00-23.00. Esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952-1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata e Sala Dorata del Casinò Municipale, ingresso libero, fino al 17 agosto

15.00. Torneo Open di tennis Maschile e Femminile ‘Città di Sanremo’. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, fino al 22 agosto (i dettagli a questo link)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con il ‘Lavarello Muraglia duo’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

20.00. Sogno di una notte di mezza estate: Cena gourmet realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero. Parco di Villa Nobel (più info)

20.30. Musica live con ‘The Brilliant Tina Linetti's’ ai Bagni Mai Ben

21.00. ‘Sanremo Gran Casinò’: spettacolo ‘Burlesque Show’ al Roof Garden del Casinò Municipale, anche domani

21.30. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: concerto della ‘Tribute band Sanremo’. Piazza Borea d’Olmo, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066



IMPERIA

9.00-19.00. ‘Imperiaffari’: bancarelle nel Centro storico di Porto Maurizio

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

21.15. ‘Tra Paganini e Morricone’: concerto di Diego Campagna (chitarra) con la partecipazione di Olesya Rusina (violino). Piazza Chiesa Vecchia a Borgo Parasio

VENTIMIGLIA



21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181

VALLECROSIA

19.00. Festeggiamenti di San Rocco presso la Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto

BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi’: esposizione sulla storia del circolo più antico, il Piatti Tennis Center, e la nascita della racchetta in Italia. Chiesa Anglicana, fino al 21 agosto (h 10/13-17/22)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + dalle 21.30, tradizionale Festa dei Palloni di Ferragosto con omaggio a tutti i bambini di un pallone. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Per ‘Musica in Piazza’, Summer Music: concerto delle band Lost In Blues e Thunderbirds. Evento a cura del gruppo FIDAS donatori di sangue di Ospedaletti. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



8.00-18.30. Mercatino di antiquariato, collezionismo e curiosità. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)

21.30. ‘Sharyband’: spettacolo basato sulla sinergia tra musical e live concert. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Musica live con la ‘Studio 54 Disco Band’: serata Disco Dance in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-24.00. ‘Non solo rosa… artisti dei caruggi’: esposizione collettiva di arte varia e stand di artigianato creativo, fino al 15 agosto

21.00. Santa Messa sul mare

DIANO MARINA

10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 4.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina (ultimo giorno). Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 93654845

21.30-24.00. Musica, intrattenimento e animazione tramite filodiffusione musicale a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare, Lungomare E. Carcheri, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Luglio e Agosto (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CIPRESSA

21.30. Musica e ristoro alla Torre Gallinaro. A cura della proloco

CIVEZZA



21.00. ‘I sentieri e i rumori della notte’: passeggiata notturna gratuita per i ragazzi tra i 12 e 16 anni fra mulattiere, sentieri e sterrate nell’anfiteatro di ulivi di Civezza in compagnia della guida ambientale escursionistica Marina Caramellino. Ritrovo in piazza del Comune, info e prenotazioni 337 1066940

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

21.00. ‘Rio Bendola, seducente e selvaggio’: proiezione in 3D al Visionarium, ingresso libero

MOLINI DI TRIORA



15.00-19.00. ‘A sostegno della tutela del territorio e della biodiversità’: ‘Ti presento i magnifici 4: Zafferano, Miete, Lavanda, Erbe officinali’. A cura dei produttori Proiezione filmato ‘Le api rendono un mondo migliore. Per tutti’. ‘Casa Balestra’, info 334 9324232

PERINALDO



19.30. ‘Festa del Volontariato’: sagra gastronomica con musica. Piazza nel centro storico

PIEVE DI TECO

21.00. Concerto ‘Vallinmusica’ presso la Chiesa Parrocchiale dell'Assunta di frazione Cenova

PIGNA

14.30-18.00. ‘Party Snack’: spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi. Ristorante rifugio Gola di Gouta, info e prenotazioni 393 59 34 893

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



12.30. ‘Ca' di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora, nel periodo della caccia alle streghe

16.00. Laboratorio come creare un unguento alla Calendula a cura di Lorena Verbena



FRANCIA

CANNES

22.00. Festival dell'Arte Pirotecnica 2021: Gran Finale ideato dal designer Pierre-Emmanuel Gelis sul tema ‘Le colonne sonore di Tarantino’. Baia di Cannes (più info)

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo: concerto con Olivier Vernet e Cédric Meckler, organo a 4 mani. Cattedrale di Monaco (info)

NICE

21.00. ‘Nice Classic Live 2021’: concerto Jazz con il ‘Pierre Bertrand Quintet’ dal titolo ‘Colors’. Giardini del Museo Matisse (più info)

MENTON



22.00. Spettacolo pirotecnico. Baia della città (obbligatoria la mascherina)

