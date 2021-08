Domani sera alle 21, per la rassegna ‘Concerti sul lago’ l'Ensemble strumentale ‘Belle Epoque’ un ‘Caffè Concerto’ stile primo ‘900 che si terrà nella splendida cornice del laghetto al Parco di Santo Stefano a Lucinasco.

In ottemperanza alle norme emanate per contenere l’ epidemiologica da Covid-19, gli organizzatori invitano a una attenta osservanza delle stesse per consentire un sicuro svolgimento dell'evento. Obbligatori mascherina e distanziamento.