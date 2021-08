Sanremo, palazzetto della sport a Pian di Poma, interviene Liguria Popolare: "Da sempre in prima linea per giungere alla realizzazione"

Liguria Popolare interviene in merito alla realizzazione del palazzetto dello sport a Pian di Poma a Sanremo. "Si riconosce l’importanza dell’attività sportiva, dichiarano i vertici di Liguria Popolare, sia da un punto di vista agonistico che quale pratica per il miglioramento della qualità della vita e della salute di tutti i cittadini.

"Quindi la pratica per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Sanremo ha sempre visto Liguria Popolare, dichiara Daniele Moraglia, responsabile per lo sport di Liguria Popolare di Sanremo, in prima linea, attenta e attiva, al fine di giungere alla realizzazione dell’infrastruttura di cui da sempre riconosce la necessità. Da quando è stato presentato il progetto, abbiamo sempre cercato di svolgere critiche costruttive per migliorare un’importante opera che la nostra città attende da anni e che, visto il considerevole costo, può e deve essere perfezionata".