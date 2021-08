Grandinata a Ventimiglia: il Consigliere Ioculano “La regione non lasci indietro chi ha subito danni”

“La grandinata che ha colpito il Ponente ligure la notte tra il 31 luglio e il 1 agosto ha causato gravi danni alle aziende e all’economia del territorio: la Regione intervenga al più presto!”

Interviene così il consigliere regionale PD Enrico Ioculano, che ha preparato un ordine del giorno sulla questione in Consiglio regionale. “Ho presentato in Consiglio un ordine del giorno – prosegue - perché le persone e le attività economiche colpite da questa perturbazione necessitano di sostegni viste le spese di riparazione che dovranno fronteggiare. Per questo chiedo che la Regione si impegni per riconoscere questi sostegni alle aziende colpite dalla grandinata, anche chiedendo l’intervento governativo”.

“Sono estremamente soddisfatto – termina Ioculano - che il documento sia stato sottoscritto da tutti i gruppi d’aula, sia di maggioranza che di opposizione. Di fronte alle emergenze di questo tipo non c’è colore politico e vigileremo affinché questa approvazione non rimanga un atto a sé stante ma venga seguito da atti concreti”.