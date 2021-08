Sanremo: proteste per strada Monte Ortigara a rischio incendi, ma l'Amministrazione ha già iniziato i lavori

Tornano le proteste dei residenti di strada Monte Ortigara, l’arteria che porta dalla frazione sanremese di Coldirodi verso San Romolo, ma questa volta arrivano in ritardo. Da tempo, infatti, viene segnalata la presenza di rovi ed erbacce a lato strada che, oltre a essere un pericolo per la visuale di chi transita, lo sono anche per gli incendi.

L’Amministrazione comunale, però, da circa un mese ha già confermato che i lavori di sistemazione sono iniziati e riguarderanno anche la ‘pulizia delle cunette da fogliame, terriccio, pietre e piccoli detriti nei tratti di strada individuati tra località Madonna della Costa e San Romolo’, su Strada Senatore Ernesto Marsaglia, compreso il ‘giro’ del prato sino alla fattoria degli animali e le mulattiere (12 km circa) oltre a strada Monte Ortigara da fuori il centro abitato di Coldirodi al bivio con la Provinciale di Perinaldo SP61 (8 km circa).

Un intervento che sarà utile anche a scongiurare il rischio di incendi, sempre molto frequenti in zona nelle settimane più calde dell’anno. Il lavoro, che non sarà breve e servirà almeno un mese, partirà tra poco ed è stato affidato ad Amaie Energia per un costo complessivo di 31.515 euro.

Diversi anni fa, lo ricordiamo, la zona è stata colpita da un vasto e pericoloso rogo, che ha avvicinato le abitazioni e i residenti chiedono una maggiore attenzione da parte del comune sulla manutenzione delle sterpaglie. Ovviamente non tutte sono di competenza comunale perché ci sono anche terreni privati incolti e che minano la sicurezza di quelli circostanti.

“Ogni anno viviamo nel timore degli incendi” ci hanno detto alcuni residenti di via Monte Ortigara ma ora probabilmente la situazione potrà tornare alla normalità grazie all’intervento dell’Amministrazione che, nonostante i tanti problemi economici, ha trovato uno spazio per andare incontro alle esigente di chi vive nella zona e ha paura di ricadere nella morsa degli incendi.