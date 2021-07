Sanremo: questa sera in piazza Borea d'Olmo l'ottava edizione di Bravo Jazz con “I remember you”

Tutto pronto in piazza Borea d'Olmo per l'ottava edizione di Bravo Jazz, la rassegna che ogni anno ha portato la grande musica di qualità nella Pigna. Quest’anno, sul palco di piazza Borea d’Olmo, andrà in scena il collettivo “I remember you”, da un’idea di Umberto Germinale con la direzione artistica Enzo Cioffi e Andrea De Martini.

Il collettivo è composto da: Andrea De Martini (sax tenore), Giovanni Di Martino (pianoforte), Adriano Ghirardo (chitarra), Silvano Manco (contrabbasso), Enzo Cioffi (batteria).

E non mancheranno gli ospiti: Letizia Argenziano (voce), Giampaolo Casati (tromba), Stefano Calcagno (trombone), Emanuele Sartoris (pianoforte), Umberto Germinale (voce narrante).

Appuntamento questa sera dalle 21.30

Ingresso gratuito. Per prenotare cliccare QUI.