Un nostro lettore, Francesco, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado nella zona di Perinaldo:

“Ho una casa in località Curli, con una strada che faccio tutti i giorni e che, da Massabo, porta alle frazioni di Suseneo e San Martino, dove non si passa quasi più a causa di erba e di roveti. E’ una strada molto trafficata e molto pericolosa perchè, quando si incrociano due macchine, non si sa dove spostarsi. Non sappiamo a chi rivolgerci, perché tutti fanno da scarica barile.