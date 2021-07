Diano Marina: ora è ufficiale, Cristiano Za Garibaldi si candida a Sindaco: sabato la presentazione alla cittadinanza

La notizia era chiara ormai da mesi ma ora arriva anche l’ufficialità. L’attuale vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, si candida alla carica di primo cittadino.

La conferma arriva dallo stesso Za Garibaldi che ha organizzato la presentazione per sabato alle 11 nel cortile del Bar Marabotto (in corso Roma 106 a Diano).

Alla presentazione ci sarà anche il Presidente della Regione, Giovanni Toti, che sarà in provincia per annunciare il contributo da 6 milioni di euro per l'acquedotto del Roya a Imperia e nel dianese.