Ventimiglia: sabato prossimo per 'Non solo spiaggia' la presentazione del libro di Francesco Basso

Prosegue a Ventimiglia ‘Non Solo Spiaggia 2021’, cinque sabati estivi tra musica e letteratura in una fascia sospesa sul mare.

Sabato prossimo incontro con Francesco Basso e la presentazione del libro ‘Caso Voronoff’ (Ed. All Around). Un horror che ha come protagonista un immaginario Serge Voronoff, il grande chirurgo che fu presidente onorario della SOMS. La creatività dell’autore prende il volo e si scatena. Qui non sono i testicoli dei primati ad essere trapiantati sull’uomo, ma avviene il contrario. Il risultato è la creazione di un ibrido in cui convivono le due nature. Un ibrido intelligente che può disquisire sull’animalità dell’uomo e sull’umanità degli animali. Ma il dramma è dietro l’angolo.

Questa volta, l’appuntamento è fissato per le 18 sulla piazzetta di Grimaldi, davanti alla chiesa. Francesco Basso sarà intervistato da Enzo Barnabà, curatore della rassegna ed autore della nota biografia di Voronoff che ha ispirato il film “Dal pianeta degli umani” di G. Cioni, che il prossimo 8 agosto sarà proiettato al Festival del Cinema di Locarno.