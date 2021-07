Al Bahama Star festa e consegna dei diplomi agli allievi che hanno partecipato al corso 'Alma percorso vocale' (FOTO)

La settimana scorsa al Bahama Star si è svolta la festa per la consegna dei diplomi agli allievi che hanno partecipato ai corsi di 'Alma percorso vocale'. Si è trattato di un appuntamento speciale che ha visto tra i premiati: Aurora Giudici, Giacarlo Silvestri, Maria Nardozza, Marisa D'Aloisio, Ferruccio Barricalla, Antonietta (Nina) Gambarini, Gabriella Rinaldo, Beatrice Anfossi, Maurizio Maestro, Guido Mari, ed Enza Manna.

“Alma percorso vocale” è uno stage canoro che si tiene al Bahama Star con Alex Penna e che sforna ogni anno diversi nuovi talenti. Tra questi, possiamo menzionare un'allieva di eccellenza come Emilia Latella, che a marzo di quest'anno è arrivata in finale a Sanremo New Talent.

“Il format è nato quattro anni fa – ha spiegato Alex Penna – ed ha come obiettivo quello di aiutare gli allievi a migliorare la tecnica vocale. Prossimamente, Aurora Giudici, una delle nuove diplomate, participerà ad un concorso nazionale importante in rappresentanza della nostra città e della Liguria. Alma va in vacanza per tutto il mese di agosto e ripartirà a settembre con tante novità.

Intanto la stagione estiva nel locale prosegue con diversi eventi e con il sabato Karaoke e After-Karaoke e la domenica con l'appuntamento latino-americano. Per chi desiderasse iscriversi alla prossima sessione di Alma può telefonare o venire direttamente a trovarci”.

Per gli eventi del fine settimana è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.