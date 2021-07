Nuovi agenti per la Polizia Municipale di Sanremo: il benvenuto dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Sanremo ha dato oggi il benvenuto ai nuovi assunti della Polizia Municipale.

I nuovi agenti di Polizia locale, 8 a tempo determinato e 3 a tempo indeterminato, accompagnati dal comandante Claudio Frattarola e dai vice comandanti Fulvio Asconio e Erica Biondi Zoccai, sono stati ricevuti a Palazzo Bellevue dal sindaco Alberto Biancheri, dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e dall’assessore al personale Silvana Ormea.

“Per rinforzare l’organico della Polizia Locale abbiamo compiuto un grande sforzo finanziario in un momento molto delicato per l’ente – hanno ricordato gli amministratori – ma questo risponde al bisogno di un maggiore controllo del territorio in una città come Sanremo, con numerose problematiche da dover affrontare ogni giorno. I nuovi innesti permetteranno un ancor più capillare monitoraggio del territorio e, aspetto prioritario, il mantenimento dell’ordine in una città che, fortunatamente, anche quest’estate sta richiamando migliaia di turisti”.