Sanremo: al telefono alla guida e con un tasso di alcol superiore di ben 5 volte al limite consentito

La Polizia Stradale di Imperia ha denunciato per guida in stato di ebrezza un uomo che, al momento del controllo aveva un tasso alcolemico superiore a 5 volte i limiti previsti dalla legge.

I fatti sono avvenuti ieri sera quando, una pattuglia della Stradale di Ventimiglia, impegnata nell’attività di vigilanza lungo l’Aurelia nell’ambito di una rafforzata presenza di pattuglie sul territorio in vista dell’aumento di vacanzieri sul litorale imperiese, ha sottoposto a controllo un uomo che transitava a Sanremo, parlando al cellulare.

Una volta fermato, ha mostrato segnali inequivocabili di ebbrezza e, per questo, sottoposto ad etilometro che dava esito positivo. A seguito degli accertamenti è emerso un tasso alcolemico pari a 2.58 g/l, cinque volte superiore ai limiti di legge consentiti, e che il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto e tolti 17 punti.