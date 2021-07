Sanremo: è morto Gaetano 'Stukas' Rodolfi, aveva 100 anni ed era stato marconista in guerra

Sanremo in lutto: è morto il Cav.Uff. Gaetano Rodolfi, da pochi mesi aveva superato le 100 primavere. Cordoglio è stato espresso alla moglie Renata e alle figlie Vittoria e Daniela e a tutta la famiglia, da parte dell'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, di cui il socio Rodolfi ne era il Delegato Comunale Onorario.

Rodolfi era conosciuto in tutta Sanremo, anche per il suo soprannome ‘Stukas’ ereditato per la sua passione per l'aeronautica, quando era stato durante il conflitto della seconda guerra mondiale, un giovane marconista, del 95° gruppo bombardieri. Purtroppo una brutta caduta, a dicembre del 2020, lo aveva costretto a letto. Gaetano Rodolfi, era nato il 15 marzo 1921, e aveva festeggiato il traguardo dei 100 anni, circodato dall'affetto e dal calore di tutti i suoi cari.

Numerosi i messaggi di condoglianze, inviati alle famiglia, da parte dell'A.N.I.O.C. per la scomparsa del socio Cav.Uff. Rodolfi, ne hanno dato il triste annuncio il Presidente Nazionale Sen. Antonio De Poli, il Segretario Nazionale Conte Maurizio Monzani, il Delegato Regionale Gr.Uff. Alberto Bianco, il Delegato Provinciale di Imperia e Delegato di Sanremo Cav.Uff. Roberto Pecchinino, tutti i Delegati provinciali di Genova, Savona, Cuneo, Alessandria e tutti i soci e gli amici di Sanremo.

Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio nella Chiesa della Parrocchia di Nostra Signora della Mercede (zona San Martino) alle 15.30.