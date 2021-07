Badalucco: iniziati i lavori per la fibra ottica, Orengo "Colmiamo gap con la costa e diventiamo attrattivi"

Su Badalucco hanno preso il via i lavori per il posizionamento dei cavi della fibra ottica. Se ne parlava dal 2019 e finalmente la linea internet ad alta velocità arriverà nel borgo della valle Argentina. Il lavoro ha subito alcuni ritardi a causa dell'iter burocratico nazionale e per via del Covid.

Grazie a questo intervento di scavo con posizionamento dei lunghi cavi, sarà coperta buona parte del territorio comunale. Una novità molto attesa nel paese del buon vivere come ci ha spiegato il sindaco Matteo Orengo: "Siamo molto soddisfatti soprattutto in un'ottica di sviluppo imprenditoriale e turistico ma anche di vivibilità per i residenti".

"L'arrivo della fibra ottica ci permette finalmente di ridurre l'importante gap tecnologico che abbiamo con la costa e così anche di essere più attrattivi. - ha analizzato il primo cittadino - Con la banda ultralarga potremmo diventare interessanti per tutti quei lavoratori, stranieri, specialmente del nord Europa ma anche italiani che fanno smart working e che hanno pensato più di una volta di trasferirsi a Badalucco, salvo rinunciare proprio a causa dei limiti imposti dall'assenza di una rete a velocità adeguata che potesse supportarli".

Oggi la banda ultralarga è il requisito minimo indispensabile per tutte quelle persone che lavorano da casa ma anche nella quotidianità delle famiglie. Mai come negli ultimi anni, con smart working o dad, tutti abbiamo compreso l'importanza di avere un computer in casa o ricevere la linea internet a velocità adeguata, anche per la fruizione di contenuti streaming o semplicemente per accedere ai principali servizi istituzionali.