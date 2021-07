Ventimiglia: due stranieri rischiano di annegare vicino al confine, salvati dal personale delle Calandre (Foto)

Intervento dei soccorritori questo pomeriggio nel tratto di mare antistante alle Calandre, vicino al confine. I due stranieri (uno tedesco e uno tunisino) hanno rischiato di annegare e sono stati salvati grazie all'intervento del personale dello stabilimento balneare della zona.

Il tunisino, sembra regolare sul territorio, è andato in difficoltà a causa del mare grosso e il secondo è andato in suo soccorso, insieme al personale presente e a un terzo bagnante. Successivamente sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco per via della zona particolarmente impervia.

Il tedesco è il tunisino sono stati portati al porto dalla motovedetta della Guardia Costiera e poi affidati al personale della Croce Verde Intemelia. Sul posto anche il Soccorso Alpino.