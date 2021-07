Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 4 LUGLIO

SANREMO



7.00. ‘Sanremo Vertical Tri’: partenza della multidisciplinare individuale di endurance (nuoto, bici, corsa) in ambiente naturale. Le distanze previste per ciascuna disciplina sono: Nuoto 1700 mt circa, Bici 44 km (1000 d+) circa, Corsa trail 10 km (1000 d+) circa. Partenza da Sanremo, arrivo in vetta al monte Saccarello, con 2200mt di dislivello attraversando in bici la Valle Argentina (più info)

9.00. Summer Cup under 14: ultimo giorno del più importante torneo agonistico tennistico giovanile per la categoria under 14 femminile. Premiazioni al termine. Tennis Sanremo, corso Matuzia 28 (più info)

9.00. ‘Granfondo Sanremo - Sanremo 2021’: partenza della classicissima gara ciclistica del ponente ligure. Partenza dal Lungomare Italo Calvino e arrivo sul Poggio di Sanremo (il programma a questo link)



10.30 & 18.00. ‘La Lavanda della Riviera dei Fiori e il suo territorio’, evento dedicato alla Lavanda della Riviera dei Fiori. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 340 4002419 (locandina)

16.30. Arrivo in via Roma della Classicissima amatoriale Milano-Sanremo

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.15 & 21.15. 26° Edizione del trofeo città di Sanremo: torneo di calcio a 6. Campo Morgana del Lungomare Trento e Trieste, fino al 18 luglio (più info)

21.30. ‘Danzando sotto le Stelle’: spettacolo di danza con esibizioni che spaziano dalla danza moderna, alla classica, a quella urbana e tradizionale. Evento a cura della ASD Dance in Motion. Piazza Borea d’Olmo, ingresso gratuito (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA



8.30. Escursione ad Anello alle vene del Tanaro accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo ad Imperia Oneglia presso il bar del parco urbano dopo la piscina comunale oppure ore 10 in piazza a Viozene, info 346 7944194 (più info)

8.00-15.00. Mercatino per le vie e piazze di Porto Maurizio

14.00. Partenza della Regata Internazionale 470 organizzata dallo Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)



19.30. Dinner show con esibizione del duo ‘Nina&Simone’ formato da Simone Medagliani (sax e piano) e Nina Skjerpen Medagliani (voce) con brani italiani e internazionali. Ristorante Pressafuoco, in piazza Ricci (ex Consorzio agrario), info e prenotazioni 351 544 5702



VENTIMIGLIA



18.30. Concerto di Tiziana Zunino all’organo presso la parrocchia di Sant’Agostino, ingresso con prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, info e prenotazioni 0184 351415



21.00-23.00. Per la ‘Notte dei Musei’, apertura straordinaria serale con ingresso ridotto a 1 euro + alle 22.00, esplorazione guidata dal titolo ‘Voci e musiche dal passato. Dialogo notturno con gli antichi romani: una visita ‘particolare’ alle sale del MAR. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



11.00 & 17.30. Due visite guidate a Villa Pompeo Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, prenotazioni al numero 347 2364922

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: ultimo giorno dell’esposizione fotografica di Claudio Gazzoni presso I Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, info 0184 262882

18.30-22.30. ‘La fine del male’: ultimo giorno della mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica in Piazza’: concerto di musica celtica del WYNN. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



5.00. ‘Sanremo Vetrical Tri’: competizione multidisciplinare individuale di endurance (nuoto – bici – corsa trail). Ritrovo degli atleti in zona Darsena. Presso la spiaggia libera sarà allestita la zona cambio nuoto/bici (info)



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in piazza Tiziano Chierotti



20.30-24.00. Giochi Gonfiabili: area attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili in tutta sicurezza e con assistenza utenti per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Farini, evento gratuito



21.15. Per ‘Cinematografo all’aperto’, il Comitato Festeggiamenti San Benedetto di Taggia presenta due filmati sulle vicende storiche del seicento, con ambientazione che riportano i presenti nell’ atmosfera e nelle vicende di quell’epoca. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Bimbumbam’, Cinema all’aperto con proiezione del film ‘Ploi’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-23.00.‘Lavand’Arte’: evento dedicato alla Lavandaon con stand delle aziende produttrici di lavanda e degli artigiani creativi, con prodotti derivati dalla lavorazione della lavanda e oggettistica a tema, oltre a numerose altre le attività. Centro storico (il programma a questo link)

12.00. Partenza delle regate della International 420 Class World Championship. Evento organizzato dallo Yacht Club di Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 10 luglio (info)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la 18a Rassegna Teatrale 2021 ‘L'Albero in... Prosa’, ‘Good Morning Blues’: spettacolo musicale con al Sax dal vivo Davide Ravasio. Costumi, scenografia e regia di Carlo Senesi. Produzione del Teatro dell'Albero. Porto Comunale di San Lorenzo al Mare, Circolo Nautico ‘I Delfini’, info e prenotazioni 347 7302028

DIANO MARINA



9.00. Ultimo giorno del Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina. Tennis Club, Località Prato Fiorito, info 331 9365845

10.00. Per la ‘Notte e note di inizio estate’, ‘Grappoli di...Gusto’: weekend con bancarelle di prodotti tipici, hobbistica e occasioni nei negozi. Vie del centro cittadino, ingresso libero, anche domani (info)



21.00. Per ‘Serata in Rosso’, esibizioni musicali: al Bar Jolly h 21.30 (via Genala), Premiata Banda, da Mi e Ti h 21.45 (piazza del comune), Armando Perisano da Tirabuscion (corso Roma) h 21.30, i Simonelli Bros, da Eros Café (via Genova) h 21, Mr. Pink dj, dal ristorante Airone (via Canepa) h 21.30, Karibe Band show, all'Enoteca del Vico h 21.00, Riccardo Giudice, da 4 Null Vier h 21.30 (corso Roma), i D-Sparsi, al Solito Posto h 21.30 (via Milano)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

CERVO



9.00. ‘Fiat 500 World Wide Meeting’ (1ª edizione): visita del borgo con riprese video in diretta + aperitivo e saluto coreografie con video + h 12.00 circa partenza per Cipressa per un pic-nic sotto la torre Gallinaro (ogni partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo al sacco). Ritrovo in piazza a Cervo (più info)

9.30. ‘Percorsi inconsueti alla scoperta del paesaggio cervese’: visita didattica (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



BORGOMARO

9.00. Escursione da Passo Teglia al Passo della Mezzaluna alla scoperta della storia e delle leggende legate al bosco di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso San Bernardo di Conio, info 347 6006939 (più info)

CIPRESSA

21.00. ‘Le più belle colonne sonore di film’: concerto dell’Associazione ‘Note Libere, Giovane Orchestra della Riviera dei fiori’. Piazza della Chiesa della Visitazione di Maria Santissima, ingresso libero con posti limitati

DOLCEACQUA

10.00-12.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)

16.30. Passeggiata nel paese incantato di Dolcacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

ISOLABONA

20.00. Dinner show: serata con pizza, musica e karaoke allietata dal musicista Paolo Golini in un repertorio vario ed eclettico, adatto a tutti i gusti. Camping delle Rose sulla via Provinciale, prenotazioni al numero 0184 208130

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘Il cannocchiale del tenente Dumont’ (L'Orma editore). L'Autore Marino Magliani dialoga con Giacomo Revelli. Piazza Aia Capponi

PIGNA

9.00. Passeggiata alla scoperta delle nostre montagne e del miele passeggiando a passo morbido per un totale di 6 km accompagnati dalla guida tecnico ambientale Valentina + nel pomeriggio, spettacolo per bambini, con servizio di trucca bimbi e tatuaggi. Partenza dal ristorante rifugio Gola di Gouta (costo della passeggiata compreso il pranzo: 25 euro adulti, 11 euro bambini), info e prenotazioni 393 59 34 893

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo in Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-21.30. ‘Monaco Streaming Film Festival’: film in anteprima, conferenze e cerimonie di consegna premi. Grimaldi Forum Monaco, fino al 6 luglio (il programma a questo link)

17.00. 16° Festival Internazionale di Organo con Jean-Christophe Aurnague, Franck Barbut, Stéphane Catalanotti, Noël Fornari, Jean-Cyrille Gandillet e Marc Giacone, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Cattedrale di Monaco (più info)

NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89 (il programma a questo link)





