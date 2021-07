L'estate di Riva Ligure: stasera musica in via Martiri della Libertà con i Breakboxes Acoustic Duo

Il repertorio della band spazia da artisti come Lady Gaga, Ed Sheeran, Depeche Mode, Police, Elvis, Police, Amy Winehouse, Britney Spears, Linkin Park, System of A Down, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Daft Punk, Michael Jackson, Battiato, Mannarino, Conte, Capossela, Mina e tanti altri.