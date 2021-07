Incontro a Slow Fish: FLAG GAC Imperia e Nord Sardegna a confronto sullo scambio di esperienze per il rilancio della Blue Economy

Questa mattina presso lo stand in piazza Caricamento a Genova, nell'ambito di Slow Fish si è tenuto un importante momento di approfondimento sulle azioni di formazione realizzate dai Gruppi di Azione Costiera: Levante ligure, Savonese, Il Mare delle Alpi e Nord Sardegna. Alla presenza della dottoressa Mirvana Feletti di Regione Liguria sono state messe a confronto le diverse esperienze con uno scambio di buone prassi.



"Questi momenti - spiega Barbara Esposto, direttore del FLAG di Imperia - sono molto importanti perché permettono un reale arricchimento reciproco. Già nella scorsa programmazione abbiamo cooperato con i colleghi del Nord Sardegna e anche grazie alla realizzazione di questo evento potranno essere delineate le strategie per i prossimi sette anni”.



“La collaborazione tra FLAG Nord Sardegna e FLAG “Il Mare delle Alpi” – sottolinea il presidente FLAG Nord Sardegna Benedetto Sechi - è importante al fine di valorizzare il mondo della pesca. Nel merito della giornata di oggi abbiamo presentato alcuni corsi di formazione atti a individuare nuove figure professionali di supporto al settore: uno in particolare denominato Manager di rete ha selezionato 20 giovani laureati per formarli con un percorso di 300 ore sui temi di gestione delle imprese ittiche della blue economy. I corsi sono finanziati da regione Sardegna attraverso il fondo europeo e si svolgono nell’area FLAG del Nord Sardegna”.