Bordighera: villa Pompeo Mariani in pericolo? Bagnasco chiede intervento di Regione Liguria "Chiediamo solo di lavorare serenamente"

"La mia famiglia non intende più soggiacere a questo stato di cose e chiede quindi l'intervento forte dello Stato, delle Istituzioni regionali e comunali, per poter porre fine a questa assurda vicenda".

Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani chiede aiuto al presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, all'assessore regionale Ilaria Cavo e al sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. Di mezzo c'è Villa Pompeo Mariani e il suo futuro.



Villa Pompeo Mariani si trova alle spalle del centro storico di Bordighera, dal 1909 fa bella mostra di sé, con l'atelier dell'artista ed il parco di pertinenza. La più importante dimora di pittore dell'800 sopravvissuta in Italia e una delle dieci ancora esistenti a livello mondiale, grazie alla triade che la contraddistingue: casa del pittore, con arredi e corredi originali, atelier intatto e parco circostante, dove nel 1884, Claude Monet eseguì tre importanti suoi capolavori. Appartenne al grande impressionista italiano: Pompeo Mariani".

Nella missiva inviata stamani alle autorità, Bagnasco chiede che le istituzioni intervengano. "Un luogo degno a candidarsi a fare parte dei siti UNESCO, come la casa museo di Victor Horta a Bruxelles. - aggiunge - Purtroppo dal 1998 una cricca di personaggi ha deciso di impossessarsene mettendo in atto comportamenti per costringere la famiglia Bagnasco ed il sottoscritto a una resa senza condizioni. - denuncia - Ci appelliamo altresì al Presidente della Regione affinché si faccia parte diligente per convincere Telecom Italia a ripristinare la linea telefonica storica di riferimento per la casa-museo Villa Pompeo Mariani che dal 2004 appare su tutti i siti e guide nazionali ed internazionali che purtroppo dal 7 giugno è stata disattivata creando un immenso danno d'immagine ed economico".

"Chiediamo inoltre a chi ha acquisito il dominio www.fondazionepompeomariani.com di darci la possibilità di rientrarne in possesso visto che ahimè chi lo gestiva si è dimenticato di rinnovarlo. - conclude Bagnasco - Chiediamo infine per l'ultima volta di poter lavorare serenamente come abbiamo dimostrato in questi 23 anni di attività facendo assurgere il pittore, la sua dimora, la città di Bordighera a quella rilevanza nazionale ed internazionale come attestano gli svariati documenti ed in ultimo la Guida Lonely Planet Liguria, uscita in questi giorni".