Per l'estate il Pico Centrale chiude la sua sede di corso Mombello e si trasferisce in spiaggia...ovviamente al Pico de Gallo.

A due passi dal mare si potrà gustare la cena in pieno stile Pico, con il menu tanto amato dai clienti del 'Centrale' e tante novità in arrivo. E non potrà mancare la carne, meglio nota come 'ciccia'.

Per info e prenotazioni: 0184 574345