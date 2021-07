La Fratelli Carli di Imperia apre sabato il suo 18° punto vendita in Italia: questa volta tocca ad Alba

Sarà inaugurato sabato un nuovo Emporio della catena retail di Fratelli Carli, per la gioia di tutti i buongustai e gli appassionati dei sapori liguri e mediterranei. Per la storica azienda olearia, che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 18° punto vendita in Italia, il quinto in Piemonte dopo quello storico di Torino, che è stato seguito poi da quelli di Cuneo, di Alessandria e più recentemente di Novara.

Con 120 metri quadri, 5 vetrine, l’Emporio aprirà nel cuore della città, nella simbolica Piazza Ferrero, già chiamata Piazza Savona, che apre la via al centro storico e guarda in linea d’aria alla regione Liguria dai cui porti partivano, nel secolo scorso, per le rotte di molti paesi, i prodotti del territorio e da cui arrivavano via terra, anche in Piemonte, l’olio e i prodotti mediterranei. Nessun luogo sarebbe stato quindi più indicato per ospitare un marchio che porta in tutto il mondo le tradizioni gastronomiche e i sapori della Liguria. Proseguire nello sviluppo della catena monomarca, aprendo un nuovo Emporio, esprime la perseveranza di Fratelli Carli nel portare avanti il piano di investimenti previsti, anche in tempi complicati come quelli che stiamo vivendo. Ancora una volta infatti, l’Emporio Carli contribuirà a vivacizzare il centro storico di una delle più belle città italiane: porterà valore al commercio di prossimità, incoraggiando la rinascita delle attività, e diventerà parte dell’offerta della città di Alba al turismo enogastronomico internazionale che da anni la premia capitale delle Langhe.

L’Emporio Carli offrirà un vero e proprio viaggio nel gusto: con il celebre Olio Carli (di Oliva e Extra Vergine), proporrà tutti i prodotti e le conserve alimentari della tradizione gastronomica mediterranea come tonno, verdure sott'olio, olive, pesto e sughi pronti, salse, pasta, un’intera gamma Bio, vini, aceti, dolci e, per finire, cosmetici e saponi a base di olio di oliva. A suggellare il suo arrivo ad Alba, quale omaggio alla città simbolo del tartufo nel mondo, Fratelli Carli dà vita al nuovo Condimento a base di Olio Extra Vergine di Oliva Monocultivar Taggiasca al Tartufo Bianco, un prodotto incredibilmente gustoso che fonde tra loro le tipicità di due territori con grande tradizione gastronomica.

Per oltre un secolo Fratelli Carli ha basato il proprio modello di business sulla vendita diretta al consumatore, intuendo che il rapporto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti. Nell’ultimo decennio, a questo canale - che pur rimane fondamentale - l’azienda ha affiancato punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca. Proprio la “libertà di scelta” del consumatore resta uno dei punti di forza dell’Emporio che offrirà un’ampia varietà di servizi per fare la spesa: chi visiterà il negozio, potrà scegliere di portarla via con sé oppure di farsela recapitare a casa; sarà possibile prenotare telefonicamente i propri prodotti preferiti e concordare poi, anche in questo caso, il ritiro di persona o la consegna al proprio domicilio; inoltre, si potrà compilare un’apposita “lista della spesa” disponibile all’esterno del negozio, scegliendo, ancora una volta, di ritirare il sacchetto pronto alla cassa. Un’ultima, ulteriore, possibilità è rappresentata dalla nuova app Click&Collect che permette di prenotare il giorno e l’orario più comodo per ritirare la spesa in Emporio evitando di fare la coda.