Sanremo: un quadro di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi da luglio a Porto Empedocle in Sicilia (Foto e Video)

Un quadro che rappresenta Pirandello, Sciascia e Camilleri, porterà un po’ di Sanremo a Porto Empedocle, in Sicilia. L’idea è stata di Salvatore Ciaramitaro, ormai sanremese doc ma che ha origini proprio dal borgo siciliano.

Ciaramitaro ha una casa a Porto Empedocle e, dopo aver inaugurato un vicolo a Camilleri, ha parlato con l’amico pittore Giacomo Mannisi (anche lui del piccolo centro siciliano) che, insieme ad Anna Blangetti, hanno realizzato un dipinto il quadro.

Il quadro raffigura le tre figure straordinarie della letteratura italiana che arriva proprio da Porto Empedocle: “Abbiamo lavorato un bel po’ – ci ha detto Anna Blangetti – ma siamo davvero molto soddisfatti”.

Ci sono voluti tre mesi di ‘tempo perso’ per poterlo realizzare: “Abbiamo lavorato nei momenti di libertà – ha detto Mannisi – partendo dall’idea della Blangetti, che ha voluto mettere i tre autori con dietro i loro libri, con un ‘inserto’ del libro che abbiamo realizzato sulla Pigna. Da non dimenticare che Pirandello è stato molto legato con Sanremo ma anche Porto Empedocle vede a Sanremo molte persone originarie del piccolo centro siciliano”.

Il quadro verrà trasportato a metà luglio in Sicilia e verrà sistemato nel vicolo che, proprio in questi giorni è oggetto di ristrutturazione muraria. Sarà installato in una giornata di festa, alla presenza delle massime autorità locali.