Manifesti artistici contro i muri senza locandine degli eventi: Triora si promuove lungo la valle Argentina

Manifesti artistici per promuovere Triora contro il grigiore dei muri delle affissioni vuoti per l'assenza di manifestazioni. E' l'iniziativa lanciata dal Comune del paese delle streghe insieme all'associazione LiberArte FamKorè con la sponsorizzazione della Tipografia San Giuseppe.

L'associazione da tempo ha intavolato un discorso di collaborazione con l'ente comunale ma in assenza di eventi, si è cercato un modo diverso per promuovere l'immagine del paese. Da qui, l'idea di realizzare questi manifesti, grazie al materiale fornito dalla tipografia.

Così ne è nata una vera e propria mostra di dipinti che con stili diversi vogliono rappresentare Triora, la sua storia legata al mondo delle streghe e della magia, la fantasia e la natura che richiamano a questo borgo. Per l'associazione hanno partecipato Mirco Zucchetto, Francesca Elvezio Tuscano, Francesca De Pascalis, Monica Sai, Chiara Bazzani, Morgane Martinez, Claudio Briano, Alberto Corradi, Nahida Nina, Elena D' anca, Stefania Gironda, Diego Guenzi, Adelina Castrovinci, Silvia Berro, Federica Ale Fam.

Ognuna delle opere sarà esposta per i prossimi 2 giorni nei carruggi di Triora ma da lunedì i manifesti saranno affissi in giro per la valle Argentina. "Verranno posizionati nei luoghi delle pubbliche affissioni - ci spiega l'assessore alla promozione turistica, Giovanni Nicosia - Abbiamo cercato di colorare quegli spazi dove venivano attaccate le locandine di iniziative, sagre e molto altro, informando ma anche colorando la valle".