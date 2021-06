Sanremo: Claudia Lolli si è dimessa dalla presidenza della Sinfonica "Solo per mancanza di tempo"

Claudia Lolli si è dimessa dall’incarico di presidente della Fondazione Sinfonica di Sanremo. La decisione, che arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno a poche settimane dalla sua designazione da parte del Sindaco, non è però una scelta polemica o politica.

A scanso di equivoci è lo stesso ex Assessore al Turismo del comune matuziano a confermarlo: “Purtroppo ho dovuto declinare l’invito del Sindaco che ringrazio per aver pensato a me – ci ha detto – ma sarebbe stato un lavoro a tempo pieno e, purtroppo, con la mia attività non posso permettermelo. In più, con la gestione del Palafiori gli impegni sarebbero stati ancora più pressanti. Ho accettato con favore l’incarico dal Sindaco, ma ho dovuto prendere questa decisione subito, per evitare di iniziare il lavoro e, magari, mettere in difficoltà la Sinfonica”.

Claudia Lolli, quindi, non si occuperà più della Fondazione ed ora rimane da capire cosa farà il Sindaco, che le aveva affidato l’incarico dopo a Livio Emanueli, insieme agli altri due componenti del Cda, Chicca Dedali e l’ex Consigliere comunale Federico Carion: “Mi sono resa conto – termina l’ex Assessore – che l’impegno era forse superiore a quello di una delega in Giunta. Con tutti i nuovi ‘asset’ della Sinfonica mi sarei dovuta impegnare a livello di tempo molto più di quanto pensassi. Visto che non mi piace fare le cose fatte male, ho tentato ma mi sono resa conto di non farcela con la mia attività alberghiera. Mi è dispiaciuto perché non mi piace lasciare le cose a metà, ma meglio ora che in piena estate”.

Ora si attende quindi dal Sindaco una nuova designazione.