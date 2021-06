Covid in Liguria: 1 nuovo positivo in provincia di Imperia, solo 4 i pazienti ricoverati

Sono 8 i nuovi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, soltanto 1 si registra in provincia di Imperia. Gli altri sono così suddivisi: 2 su Savona, 4 su Genova, e 0 su La Spezia, oltre a 1 non riconducibile alla residenza in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 1703 tamponi molecolari e 539 antigenici.

Stabili in provincia di Imperia i dati sui ricoverati, lieve crescita per il numero totale di positivi e in calo le sorveglianze attive. Infine su tutta la Liguria si registra un paziente deceduto tra i ricoverati. Si tratta di un 77enne, morto il 19 giugno, presso l'Ospedale di Sarzana.

Questi gli altri dati sulla diffusione del Covid in Liguria:



Tamponi processati con test molecolare: 1.345.688 (+1.703)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 363.750 (+539)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 103.159 (+8)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 1.658 (-13)

Casi per provincia di residenza

Imperia 90 (+1)

Savona 235 (-8)

Genova 995 (-5)

La Spezia 227 (-3)

Residenti fuori regione o estero 54 (-)

Altro o in fase di verifica 57 (+2)

Totale 1.658 (-13)

Ospedalizzati: 42 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 14 (-); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 8 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 – 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 1 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 201 (-35)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 97.154 (+20)

Deceduti: 4.347 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 40 (-4)

Asl 2 - 81 (-29)

Asl 3 - 367 (-8)

Asl 4 - 32 (+12)

Asl 5 - 60 (-1)

Totale - 580 (-30)

Dati vaccinazioni 21/06/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 1.304.976

Somministrati: 1.217.057

Percentuale: 93%