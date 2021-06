Ventimiglia, 65enne cade dallo scooter, in gravi condizioni al Santa Corona

Incidente in serata, a Ventimiglia, in corso Genova, dove un uomo di 65 anni a bordo di uno scooter è rimasto ferito riportando diversi traumi per cui è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



Sul posto il personale medico del 118, la Croce Azzurra di Vallecrosia e la polizia stradale che dovrà ricostruire la dinamica del sinistro.