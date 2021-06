Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 GIUGNO

SANREMO



8.00. Concorso internazionale di equitazione di Sanremo organizzato dalla Società ippica Sanremo. Campo Ippico del Solaro

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

18.00. Per gli Europei di Calcio, proiezione su grande schermo in 4K della partita Italia - Galles (più info)

18.30. Torneo di tennis doppio misto ‘giallo’ per beneficenza con ricavato devoluto a favore dei cani guida Lions. Campi da gioco in terra rossa del TC Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 25 giugno, info 0184 661776

IMPERIA



8.30. ‘Ineja 2021’: festa di San Giovanni a cura del Comitato San Giovanni. Banchina Aicardi e Calata Cuneo, fino al 27 giugno (il programma a questo link)



10.00-19.00. ‘Imperia nella sua storia, settant’anni di modellismo navale’: mostra del modellista imperiese Alberto Cosentino con rappresentazioni dell’Imperia Anni ’30 e modellini navali in legno scolpiti a mano. Galleria Rondò, piazza Dante, fino al 29 giugno (tutti i giorni h 10/12.30-15/19)

14.00. ‘2021 Imperia Summer Dragon Cup’: partenza della Regata classe Dragoni. A cura dello Yacht Club Imperia. Specchio acqueo litorale Imperia, fino al 20 giugno (più info)

16.30-19.30. Apertura nel mese di giugno di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘Chi dice donna’ della Compagnia ‘Fabrica Teatro’ con Teresa Gandolfo ed Elena Orsini. CSA La Talpa e l'Orologio regione Barcheto, all'aperto, nel rispetto delle normative anti-covid, prenotazione al numero 329 49 555 13



18.00. Per la Festa Mondiale della Musica, ‘Il Signor Silenzio incontra la Musica’: intrattenimento musicale a cura degli allievi e docenti dell'Associazione Pànta Musicà Amici della Musica di Imperia accompagnati da Eugenio Ripepi. Sede dell’associazione, Via Vecchia Piemonte 83/4



18.30-20.00. ‘Yoga e i colori della natura con Martina’: pratica di ascolto e presenza per ritrovare armonia, ascoltando i cicli e i ritmi della Natura, celebrando insieme l'arrivo del solstizio d'estate. Parco Urbano, info e prenotazioni: 349 254 2257

VENTIMIGLIA



10.00 & 11.00. Per le Giornate Europee dell’Archeologia 2021, 0Sei un asso al museo’: visite guidate per bambini (6-13 anni) a cura di Maria Antonietta Segrè (Direzione regionale Musei Liguria). Museo preistorico dei Balzi Rossi. Prenotazioni: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021

BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.00. ‘Passeggiata a 6 zampe’ lungo i sentieri del ‘Beodo’ di Bordighera, per trascorrere una mattinata di esperienze tra gli amanti degli animali. Evento a cura di ‘Dog W’ e rifugio Enpa di Sanremo. Ritrovo in piazza De Amicis nella città alta (iscrizioni al momento del ritrovo)

14.30-18.30. Workshop di Scrittura presso l’associazione ‘Grazie don Bosco’ in Via San Sebastiano a Borghetto San Nicolò, info 320 0221011



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani in Via Fontana Vecchia 5, info prenotazioni al numero 347 2364922

18.30-22.30. ‘La fine del male’: mostra dell’artista Davide Puma. Chiesa Anglicana, tutti i giorni fino al 4 luglio



TAGGIA



9.00-16.00. 2ª Esposizione e Sfilata di Auto/Moto storiche organizzata dal Museo Nazionale dei Trasporti di Taggia-Arma: iscrizione dei concorrenti presso la Sede del M.N.T., Stazione FS (h 9/10.30) + Esposizione dei mezzi storici (h 9/11.30) + alle h 11.30, partenza della sfilata dal Centro Storico di Taggia con arrivo al Porto di Marina degli Aregai + pranzo a Marina degli Aregai (h 12.30) + alle 15, rientro alla Sede del M.N.T. con sfilata attraverso il Lungomare di S. Stefano e Riva Ligure + alle 16, premiazione nella Sede del M.N.T., info 327 1723743

DIANO MARINA



16.00-23.00. Mostra personale di pittura a cura di Carmelo Multari (Caly). Palazzo del Parco - Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’, fino al 22 giugno, ingresso libero

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



CASTELLARO

9.30. FootGolf: 2° torneo marchiato Tempra Footgolf, connubio tra golf e calcio con montepremi di 300 euro. Castellaro Golf Club, info ed iscrizioni 349 5265734

PIGNA

9.00. Escursione da Colla Scarassan al Monte Toraggio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo alla Sella di Gouta, nei pressi Ristorante Gola di Gouta, oppure presso la stazione ferroviaria di Bordighera alle ore 8.00, info 338 1375423 (più info)

FRANCIA

CANNES



10.00-18.00. Possibilità di visita alla barca a vela della Fondation Belem con tour che permette di viaggiare nel tempo e su tutti i ponti della nave, guidati da 20 pannelli con un equipaggio a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori. Port Pierre Canto fino al 27 giugno (più info)

MONACO

9.00. 60° Festival della Televisione di Monte-Carlo, Salle des Princes, Grimaldi Forum, fino al 22 giugno, ingresso gratuito (il programma a questo link, altre info QUI)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

SAINT JEAN CAP FERRAT

10.00-22.00. Festa di San Giovanni: Atmosfera musicale, messa, ricevimento, processione, spettacolo, fuochi d'artificio. Fino al 24 giugno (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate



CALENDARIO EVENTI 20 ANNI DI SANREMONEWS.IT

26 - 27 Giugno - Festival del Cammino - Civezza (Partner Event)

Un evento accessibile a tutti che ruota intorno al cammino, un Festival per scoprire il borgo di Civezza e i percorsi negli uliveti e nei boschetti della sua collina. Maggiori info cliccando qui

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!