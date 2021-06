Ventimiglia: successo per “Educamp” l’iniziativa del CONI dedicata ai più piccoli e alla difesa dell’ambiente

Grande successo a Ventimiglia per l’iniziativa “Educamp” dedicata ai bambini e alla tutela dell’ambiente. L’evento organizzato dal CONI, diretto in città ogni anno da Manuela Pievi, consiste in un camp estivo per i bambini, della durata di una settimana, in cui i più piccoli possono praticare una decina di sport differenti e altre discipline artistiche a stretto contatto con la natura.

Questo pomeriggio presente il consigliere Giuseppe Palmero, con lui Rudy Valfiorito (LIPU Imperia),due ore ai giardini pubblici per una lezione di educazione ambientale, giochi e tante altre divertenti attività.

Nel verde 60 bambini tra i 5 e 13 anni entusiasti di apprendere la storia dei giardini e l’importanza del rispetto degli ecosistemi naturali e il ruolo che l’uomo deve ricoprire sul pianeta al fine di proteggerlo e rispettarlo. Rudy Valfiorito ha mostrato alcuni esemplari di volatili a cui è stato prestato soccorso per una dimostrazione pratica anche di educazione su specifiche specie selvatiche.