San Lorenzo al Mare: stasera festa di 'Addio al calcio' per Battista Amoretti

Festa di addio al calcio, stasera a San Lorenzo al Mare, per Battista Amoretti. Calciatore che non ha certo percorso campi prestigiosi ma è sempre rimasto fedele alle squadre del paese da quelle dei tornei, al Csi e fino ai campionati Figc mentre, insieme, ha continuato a giocare fino ad oggi (compirà 67 anni il 24 giugno) e, nel borgo, è un autentico personaggio conosciuto e stimato da tutti.



"Ai tempi del libero - afferma il suo ex compagno di squadra Angelo Avegno - ha giocato su tutti i campi: erba, sintetico, terra battuta e asfalto. Ha giocato con tre generazioni di uomini. Il libero era il suo ruolo, il numero 6 il suo numero, il Genoa la sua fede. A San Lorenzo al Mare il calcio era, è e sarà sempre Battista Amoretti detto anche Baciò e Paise".



E ancora: "La sua grande passione: dare calci a un pallone e all'occorrenza qualche spintone o qualche 'vaffa' al tempo in cui non c'era la var".