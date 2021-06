“Teatro Comico” il nuovo libro di Giorgia Brusco inserito nella collana “Mestieri dello spettacolo” diretta da Eugenio Ripepi

Dopo “Teatro Drammatico”, uscito nella stessa collana, è ora in arrivo in libreria il “Teatro Comico”, sempre di Giorgia Brusco. La nuova pubblicazione presenta una raccolta di tre divertentissime pièces, adatte ad essere rappresentate da una pluralità di attori per la notevole gamma di personaggi rappresentati.

In “Giù le mani dal malloppo!”, si narrano le vicende di due sprovveduti amici che tentano di scappare dalle grinfie di una pluriassassina russa, per difendere la vincita milionaria ottenuta giocando a poker in una bisca clandestina.

“Terremoto sui tacchi”, un’esilarante commedia romantica dove si intrecciano tenerezza e divertimento, è ambientata in un ufficio vendite, dove la vita di Quinto, impiegato modello vagamente ipocondriaco, viene sconvolta dall’arrivo di Bernie, al secolo Bernadette Robioli, avvenente e focosa ragazza, amante del direttore del personale.

“Bebè per tre”, che chiude la raccolta, è la dimostrazione di come si può ridere di temi delicati come la maternità, il tradimento, il rapporto di coppia, esteso a qualunque tipo di coppia, con estrema naturalezza, senza mai scadere nella volgarità, nel cliché.

Giorgia Brusco, attrice di prosa formata alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, si divide tra ricerca e insegnamento della didattica teatrale nel territorio ligure. Parallelamente prosegue la sua carriera di attrice recitando in diverse tournée. La sua attività di scrittura la porta ad ottenere riconoscimenti di rilievo come drammaturga, che hanno previsto la messa in scena dei suoi testi dentro e fuori dal territorio nazionale.

Il libro curato da Zem edizioni di Vallecrosia ha formato: 120 mm x 165 mm, pagine: 270 ed un prezzo di copertina di 12,00 €.

www.edizionizem.com