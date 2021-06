Borracce personalizzate con Logo aziendale

Che tu stia facendo quattro passi o della sana attività sportiva, una borraccia a disposizione può esserti utile per bere e per mantenersi in forze. Tutti noi abbiamo bisogno di acqua durante tutto il corso della giornata e dunque per questo motivo le borracce personalizzate sono la soluzione perfetta per clienti, potenziali consumatori e lavoratori stimati. Una fiaschetta personalizzata con il tuo logo o con il logo della tua azienda è un oggetto che porterai dappertutto e quindi è un mezzo prodigioso per rendere il tuo marchio visibile al pubblico. A prima vista possono sembrare tutte uguali, ma se cerchi più a fondo noterai che le tipologie di borracce in commercio sono varie. Se sei schiacciato dalle alternative, questa guida ti aiuterà a riconoscere le sostanze con cui sono state fabbricate e le qualità, in modo da poter trovare la borraccia personalizzata adatta per ogni avvenimento aziendale, fiere, mostre o qualsiasi altro momento speciale.

Il suo impiego consente di evitare l'utilizzo di bottiglie di plastica per far fronte ad una delle cause dell'inquinamento. Eppure, da una distanza ravvicinata si iniziano a notare le differenze tra una fiaschetta e l'altra: grandezza, sostanze utilizzate, tipologia di tappo, la grandezza dell'apertura e tante altre peculiarità. Esistono in commercio dei tipi di borracce con cuffie e ricarica wireless inclusi, un prototipo tecnologicamente avanzato che ti rammenta di bere grazie ad un App per smartphone e altre ancora (come ad esempio il modello Dopper) il cui tappo si trasforma in una tazzina da caffè.

Borracce personalizzate: piccoli consigli per l'acquisto

Navigando sul sito web di BlueBag Italia potrai scegliere tra favolose borracce personalizzate progettate per soddisfare ogni esigenza estetica ed ideali in ufficio o per gite fuori porta, a prezzi accessibili a tutti! Per coloro che non bevono né dalle bottiglie né dalle borracce di plastica esiste poi il rimedio perfetto: fiaschette in alluminio personalizzate ottime per conservare la temperatura della tua bibita. Le borracce termiche impermeabili o quelle tradizionali in alluminio sono dotate di un pratico gancio grazie al quale potrai allacciare la tua fiaschetta allo zaino o alla cintura; in questo modo sarai pronto per vivere al meglio ogni avventura con la tua bibita preferita sempre a disposizione.

Borracce personalizzate: consigli per la pulizia

Anche le borracce vanno mantenute con cura per averle sempre pulite e per evitare la formazione di odori sgradevoli, cosa che invece può capitare con le bottiglie di plastica. Sarà sufficiente uno scovolino e del detersivo per piatti. Alcune di esse possono essere lavate anche in lavastoviglie, ad ogni modo raccomandiamo di leggere con attenzione il libretto delle istruzioni per sapere se è possibile svolgere questa operazione con il modello acquistato o meno.