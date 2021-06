Sanremo: bambino sfugge ai genitori e viene investito da una donna in scooter, trasportato in elicottero al Gaslini di Genova

Un bambino è stato investito da uno scooter all’ingresso di Galleria Francia a Sanremo. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il bambino sia scappato dal controllo dei genitori attraversando improvvisamente all’imbocco del tunnel sul lato di via Francia dove stava sopraggiungendo un motorino condotto da una donna.

È stato subito richiesto l’intervento dei soccorsi, sia per il bimbo che per la donna alla guida dello scooter. La conducente potrebbe avere riportato le ferite più gravi, mentre il bambino è rimasto a terra cosciente, ma è stato comunque trasferito in elicottero al Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenute le squadre del personale sanitario del 118 e tre ambulanze. A breve la donna potrebbe essere trasferita in Ospedale con l’intervento dell’elicottero.

L'accaduto è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale.