Arma di Taggia riscopre l'Hotel Graziella: una stella in più ma lo stesso clima familiare che l'ha reso famoso - video servizio

L'inaugurazione della struttura di via Lido si è svolta alla presenza anche degli amministratori comunali. Per la cerimonia sono intervenuti il vicesindaco Espedito Longobardi, l'assessore al turismo Barbara Dumarte e il consigliere comunale Andrea Nigro.

L'albergo Graziella ha un passato importante su Arma di Taggia. Enrico Rava e la moglie Graziella hanno gestito la struttura, poi la prematura scomparsa di lei, dopo appena 8 anni di matrimonio. La nuova proprietà subentrata nel 2019 ha voluto rendere omaggio a quel passato, mantenendo il nome. Lo stesso Rava oggi ha partecipato soddisfatto, spendendo parole di vivo apprezzamento per quanto fatto per ridare vita all'Hotel Graziella.

Le 24 camere, suddivise su tre piani, offrono un look accogliente e cura nei dettagli, con televisori e aria condizionata in ogni stanza. L'altra novità che salta subito all'occhio sono i terrazzi che una volta non erano presenti e oggi garantiscono una vista sulla città e sul mare. Inoltre l'albergo si presenta privo di barriere architettoniche con ingressi e camere per persone diversamente abili.

Per domani sono attesi i primi ospiti dell'Albergo. Dalla struttura confermano che questa estate della ripartenza si prospetta positiva. Sono molte le persone che ancora si ricordano l'Hotel Graziella e che oggi sono curiose all'idea di potervi ritornare per trascorrere un piacevole soggiorno in un clima familiare, come una volta ma con tante novità in più.