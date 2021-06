Ventimiglia: incidente in galleria ai Balzi Rossi, coinvolti due frontalieri (Foto)

Grave incidente questa sera in galleria nella zona dei Balzi Rossi. Coinvolti due scooter guidati da due frontalieri della zona che stavano viaggiando in direzione Ventimiglia.

Per cause da accertare uno dei due, probabilmente durante un sorpasso, è andato a impattare contro un'auto che procedeva in senso opposto.

La centrale del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce Verde insieme all'automedica, mentre l'elicottero 'Grifo' ha trasportato al 'Santa Corona' uno dei feriti in codice rosso di massima gravità. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso al traffico la strada durante le operazioni di soccorso e di rilievo.