Le Caravelle di Ceriale riaprono sabato prossimo: 5 nuovi scivoli e massima attenzione alla sicurezza

Il parco acquatico “Le Caravelle” c'è. Lo slogan dell’estate 2021, “Don’t stop me now”, riassume la voglia di ricominciare, divertirsi e lasciarsi alle spalle questo periodo. Nei giorni scorsi è stato messo online il nuovo sito internet, contemporaneamente al lancio della consueta campagna abbonamenti stagionali che sta dando ottimi risultati.

Ad accogliere i visitatori, poco meno di 100 mila la scorsa estate, una nuovissima aerea dedicata ai bambini composta da 5 scivoli e un’area divertimento per gli ospiti più piccoli, la nuova Laguna sarà operativa entro la fine del mese di giugno. La celebre “Piscina ad onde”, vero e proprio simbolo del parco con i suoi 2.500 metri quadrati di superficie, si conferma sempre di più cuore pulsante del parco: oltre ad ospitare la nuova area scivoli sarà allietata dalla musica che, causa limitazioni, non potrà essere protagonista dell’aquadance come nella scorsa estate.

Completamente rinnovata anche l’offerta enogastronomica all’interno del parco, che unisce ai prodotti tipici anche un’attenzione alla riduzione dell’uso della plastica monouso. La direzione del parco acquatico ha lavorato alacremente per adeguare strutture e attrazioni alle ultime disposizioni anti-Covid. Si è trattato, spiegano: "Di uno sforzo importante ma necessario, per offrire a tutti i nostri ospiti un'esperienza unica ed indimenticabile e continuare ad essere protagonisti dell'offerta turistica del nostro territorio”.

I lettini dovranno rispettare un distanziamento minimo, ma saranno comunque a totale disposizione di chi vorrà rilassarsi sotto il sole. E un certo distanziamento sociale dovrà essere garantito anche da chi si metterà in fila per godere delle varie attrazioni (gli 80 mila metri quadrati del parco sono stati 'tappezzati' di bollini colorati proprio per aiutare a mantenere la distanza di un metro). Come sempre, la pulizia e l'igiene di piscine ed attrazioni sarà garantita dall'uso di cloro, un efficace virucida in grado di eliminare ogni traccia di virus e, soprattutto, di coronavirus.

A parte queste piccole ma importanti precauzioni, anche quest'anno il più grande parco della Liguria (un grande giardino mediterraneo in cui sono immersi i giochi acquatici, le zone relax e d’intrattenimento) è pronto ad offrire un’imperdibile esperienza. Ma “Le Caravelle”, oltre ad essere uno dei poli del divertimento più conosciuti ed apprezzati della Liguria, è anche un’azienda che dà lavoro ad oltre una cinquantina di addetti diretti, ai quali vanno sommate altre 20 persone addette al servizio di ristorazione e ai tecnici (elettricisti, idraulici, giardinieri e manutentori) di indotto.

I biglietti d’ingresso, invariati rispetto allo scorso anno, possono essere acquistati all’ingresso del parco al costo di 25 euro l’intero e 20 euro il ridotto per ragazzi di statura compresa tra mt. 1.00 e mt. 1.40. I bambini fino a 99 centimetri entrano sempre gratis. Chi acquista un biglietto online (scelta consigliata, proprio per evitare assembramenti alle biglietterie fisiche all'ingresso del parco) potrà usufruire di un prezzo agevolato. “Le Caravelle” sono aperte dalle 10 alle 18.30, tutti i giorni, da sabato prossimo.