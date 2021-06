Santo Stefano al Mare: il progetto Sea-Ty celebra con un video Giornata Mondiale degli Oceani

Anche il progetto Sea-Ty celebra l'8 giugno 2021, la prima Giornata Mondiale degli Oceani a svolgersi nel Decennio del Mare. Un decennio che la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco dedica allo sviluppo sano, sostenibile e sicuro del mare.

Il progetto 'Sea-Ty', punta a far conoscere la 'Secca di Santo Stefano al Mare', un'azione informativa tesa alla valorizzazione di questo immenso patrimonio. La secca è una lunga lingua sottomarina di circa 8 km che si protrae davanti questo borgo, verso sud. Conosciuta per essere una delle località subacquee più suggestive della Liguria. Un esempio di vita, grazie alla flora e alla fauna che la popolano e soprattutto per l'importante prateria di posidonia che ne sovrasta la cima.

"La nostra vita inizia dal mare, quello che abbiamo di fronte e quello che spesso non conosciamo, nascosto sotto la superficie. Presto vi porteremo a scoprire grazie allo sguardo di alcuni fotografi subacquei la vita e le bellezze della Secca di Santo Stefano al Mare. Questo video è solo il primo assaggio!"

La prossima iniziativa del progetto Sea-ty, sarà un'immersione alla scoperta della secca. "Cinque fotografi subacquei, dotati di brevetto Deep Dive avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a una fantastica immersione il giorno 18 giugno 2021 sulle Secche di Santo Stefano al Mare: con la loro sensibilità e alcune delle vostre immagini sarà possibile farle conoscere e apprezzare a tutti coloro che ancora non le conoscono".