Sanremo: prima giornata di apertura e il Casinò incassa 128mila euro, soddisfazione del Cda

Prima giornata scoppiettante, tenuto conto che si trattava di un lunedì di inizio giugno, per il Casinò di Sanremo. Mentre oggi è anche iniziato un importante torneo di Poker che ha portato nella sala da gioco matuziana e in città moltissimi giocatori italiani e stranieri, ieri si sono registrate 256 presenze ai giochi tradizionali (Roulette, Black Jack e Punto Banco) mentre sono state oltre 400 quelle alle slot machine.

La prima giornata ha fatto registrare un incasso di oltre 128mila euro, dei quali 117mila arrivano dalle slot. Buoni anche gli incassi delle sale più eleganti, quelle dei giochi tradizionali. La Roulette francese ha portato 7.500 euro mentre, dal Black Jack 5.035, dal Punto Banco Mini 412 mentre la Fair Roulette ha registrato un segno meno di 3.810 euro.

Dai giochi americani sono stati incassati 1.637 euro e, dall’Ultimate Poker, 1.815. Il totale dei giochi da tavolo ha portato 10.952. Soddisfazione è stata espressa, per questa prima giornata, dal Presidente del Cda, Adriano Battistotti, e dai componenti del Consiglio: “Numerosissime sono state le presenze, al di là degli incassi, comunque ottimi per essere un lunedì di giugno. Abbiamo registrato anche la soddisfazione dei dipendenti, con la giornata di ieri che ha premiato tutti gli sforzi per presentarsi al meglio alla riapertura e di questo dobbiamo ringraziarli”.