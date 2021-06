La 68ª edizione della Giraglia apre l'estate di sport a Sanremo, attesi in città duemila velisti (Video)

A Sanremo è arrivato il momento del grande via per l'estate sportiva 2021. Sarà la 68ª edizione della Giraglia a inaugurare la stagione della ripartenza per gli eventi e, si spera, per l'intero comparto turistico collegato.

Questa mattina il grande evento, che prenderà il via mercoledì, è stato presentato in Comune a Sanremo dal sindaco Alberto Biancheri, dall'assessore allo Sport, Giuseppe Faraldi, da Giuseppe Zaoli per lo Yacht Club Sanremo ed Emanuele Bassino per lo Yacht Club Genova. Presente anche il comandante della Capitaneria di Porto di Sanremo, tenente di vascello Carmela D'Abronzo.

L'amministrazione matuziana ha creduto fin da subito nella Giraglia 2021 tanto da destinare all'evento la somma più alta di tutto il calendario sportivo: 65 mila euro sui 143 mila complessivi per l'intera programmazione fino a dicembre.

Le interviste

“Parliamo di una regata tra le cinque più importanti al mondo - ha commentato il sindaco Biancheri - Sanremo non si è mai fermata, da febbraio in poi abbiamo sempre organizzato i grandi eventi rispettando le misure, siamo riusciti a fare Festival, Milano-Sanremo, il Rallye e ora la Giraglia che a livello mediatico è un evento importantissimo che ha anche un importante ritorno economico per la città. Sanremo è una città che non si ferma”.

“Tutti conosciamo l'importanza della Giraglia, hanno partecipato tutti i più grandi campioni della vela - ha commentato Giuseppe Zaoli, presidente Yacht Club Sanremo - quest'anno abbiamo un percorso completamente diverso con la partenza da Sanremo, il giro davanti al porto di Ventimiglia e poi verso la Francia. Sanremo può organizzare la Giraglia grazie a una sinergia unica tra Comune, Capitaneria di Porto e associazioni sportive. Avremo barche fantastiche nel nostro porto, due da 30 metri, e saranno a portata del pubblico. Finita la Giaraglia, inoltre, Sanremo ospiterà due campionati del mondo. La Giraglia passerà anche sul Santuario dei Cetacei e, grazie alla collaborazione con Tethys, avremo la possibilità di avere dei punti fotografici per gli avvistamenti”.

“L'importanza della Giraglia è nota a tutti e si colloca in un momento di rinascita importante per la città e per il Paese - ha proseguito il tenente di vascello, Carmela D'Abronzo - stiamo lavorando per garantire la massima sicurezza per la manifestazione, abbiamo emanato un'ordinanza per regolamentare lo svolgimento dell'evento e abbiamo visto una grande attenzione da parte della città”.

“L'anno scorso abbiamo dovuto rinunciare alla manifestazione per via del lockdown - ha aggiunto Emanuele Bassino, segretario generale dello Yacht Club di Genova - abbiamo aspettato fino all'ultimo e, per via delle condizioni difficili in Francia, si è optato per una regata molto ligure. Abbiamo trovato grande entusiasmo nel presidente Beppe Zaoli e nel sindaco Alberto Biancheri, se riusciamo a ripetere questa regata è per la loro vicinanza insieme alla Capitaneria di Porto”.

“Mi piace sottolineare che tutti insieme abbiamo avuto il coraggio di programmare qualcosa per la ripartenza - ha concluso l'assessore allo Sport del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - la Giraglia è simbolo di partenza e di ripartenza, una navigazione in un mare nuovo che ci porti a proseguire le nostre vite in acque meno perigliose di quelle che abbiamo vissuto fino a oggi. Sono contento di dare il via a una stagione che si preannuncia interessante”.

Grande l'attesa in città per una manifestazione che, da sempre, è anche sinonimo di turismo di qualità, vera manna per un territorio che tanto ha patito nei 15 mesi di pandemia.

Per la 23ª volta la Giraglia, organizzata da Yacht Club Italiano e Yacht Club Sanremo, parte dalla città dei fiori. Le barche si avvicineranno alla città dei fiori con due regate, una con partenza da Genova e l'altra da Saint Tropez, il 13 giugno. L'intera flotta si radunerà nel porto di Sanremo nelle prime ore del 14 giugno trasformando porto vecchio nella splendida cornice dell'evento fino al 16, giorno della partenza.

L'intera città accoglierà più di duemila velisti provenienti da tutto il mondo.

Naturalmente è garantito il rispetto di tutte le norme anti covid ancora vigenti come il divieto di assembramenti e la presenza di mascherine. Proprio nel rispetto delle norme non ci sarà lo spettacolo pirotecnico per il via. “Penso sia anche una questione di rispetto anche se la situazione sanitaria è migliorata - ha commentato in merito il sindaco Biancheri - ci sono sempre dei ricoverati e dei morti. Quando tutti i numeri saranno a zero potremo festeggiare”.



La navigazione, quest'anno per la prima volta, troverà due boe prima della Giraglia: una a Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia, e l'altra a Chretienne davanti alla Rade d'Agay.

