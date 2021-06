I Lions di Sanremo alla scoperta della Villa Matuzia e presentazione del libro di Giacomo Mannisi

Il Lions Club Sanremo Host, organizza per sabato 5 giugno una passeggiata aperta a tutti sulla pista ciclabile, con partenza dai giardini Tiziano Chierotti, antistanti il Forte di Santa Tecla, e destinazione la "Villa Romana" della Foce, dove si terrà la visita guidata e la presentazione del libro di Giacomo Mannisi “Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani”. A tutti i partecipanti sarà raccomandato di attenersi alle norme anti-covid, con formazione di piccoli gruppi, e saranno donati a tutti dei gel disinfettanti offerti dal laboratorio farmaceutico Mastelli.

Il ritrovo è previsto dalle 9.30 e la partenza è fissata alle 10. L’evento è finalizzato a raccogliere contributi per la Fondazione Internazionale del Lions Club (LCIF), organismo che interviene in tutto il mondo nei casi di emergenza (soccorso in caso di calamità naturali, lotta contro lacecità, lotta contro il diabete, contro il cancro infantile, contro la fame), perche’ “dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions”. A tutti i partecipanti che offriranno il loro contributo verrà donato un gadget in ricordo della manifestazione. Al termine della visita guidata, alla scoperta della villa Romana, si svolgerà, la presentazione del libro di Giacomo Mannisi “Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani”, pubblicato di recente grazie al contributo del Lions Club Sanremo Host, è prevista la presenza dell'Assessore alla Cultura e Patrimonio Silvana Ormea.

Già da alcuni anni il Club ha avviato questa attività di tipo culturale sponsorizzando la pubblicazione di quattro volumi sulla storia cittadina: nel 2017 sotto la presidenza di Maurizio Cravaschino “Sanremo invisibile:evidenze architettoniche della città sotterranea” di Giacomo Mannisi e Anna Blangetti; nel 2018 sotto la presidenza di Emanuele Ghiringhelli “Porte e Portali della Pigna-Sanremo: per entrare nella storia della nostra città” di Giacomo Mannisi e Anna Blangetti; nel 2019 sotto la presidenza di Vincenzo Benza “Le Banche a Sanremo: Banchieri e Banche nella città di Sanremo” di Alberto Politi; e infine, nel 2020 sotto la presidenza di Roberto Pecchinino “Villa Matutiana:Sanremo al tempo dei Romani” di Giacomo Mannisi.