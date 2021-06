E' morta Patrizia Monticelli: aveva 58 anni ed aveva per anni gestito un negozio a Molini di Triora

È morta Patrizia Monticelli, persona conosciuta in valle Argentina. Aveva 58 anni ed era conosciuta come la ‘strega di Molini’ perché per tanti anni ha portato avanti una delle attività più iconiche della vallata: la bottega di Angela Maria a Molini di Triora.

Il decesso è avvenuto in Ospedale a Genova dove era ricoverata per una serie di ustioni. La notizia della scomparsa di Patrizia Monticelli si è diffusa rapidamente. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati su Facebook.