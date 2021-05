Sanremo: il Sindaco sull'apertura di lunedì del Casinò "Non considero equilibrata la decisione di tenere chiuso"

“Abbiamo visto quanto è successo e i problemi sociale ed economico. La chiusura fino ad ora non è sembrata molto equilibrata, visto che non abbiamo mai registrato casi, derivanti dalla casa da gioco”.

Lo ha detto oggi il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, parlando del Casinò matuziano, a margine della presentazione delle manifestazioni sportive che si svolgeranno in estate. Il primo cittadino, già nelle scorse settimane, aveva più volte sottolineato il proprio disaccordo al mantenimento della chiusura dell’azzardo sanremese, anche e soprattutto in virtù del grande intervento anti Covid fatto già nel marzo 2020 e per la totale assenza di contagi nel corso dei mesi di apertura, tra giugno e ottobre scorsi.

Ora, a una settimana esatta dalla paventata apertura del 7 giugno, Biancheri è tornato sull’argomento: “Finalmente lunedì prossimo entreremo in zona bianca e, quindi, auspico che si possa tornare a riaprire il Casinò. E’ un momento fondamentale, come l’apertura dei locali (bar e ristoranti, ndr) all’interno. Anche in questo caso la decisione di non consentire al ‘food & beverage’ di utilizzare gli spazi interni per accogliere i clienti, ha penalizzato molto le categorie. Ora ci auguriamo che, anche grazie alla campagna vaccinale che sta proseguendo in modo massiccio, si possa tornare alla vita normale”.