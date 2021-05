Bordighera: domattina ai giardini 'Winter' l'inaugurazione delle installazioni artistiche del progetto ‘WinterArt’ di Anna Vigliarolo

Domani alle 12.30, ai giardini Winter, in Arziglia a Bordighera, la presidentessa dell’associazione culturale ‘Amici di Winter’, Gulshan Antivalle, inaugurerà le installazioni artistiche del progetto ‘WinterArt’ di Anna Vigliarolo.

“Il mio progetto – dice Anna Vigliarolo - nasce dall’ispirazione della storia e la suggestiva vegetazione che il Parco Winter ha generato in me, avviando l’idea di un percorso artistico all’interno di esso. Le piante di palma e, in particolare, i fusti tagliati ma ancora radicati delle piante di palma, che paiono solo sopiti in attesa di essere risvegliati a nuova vita per raccontare la loro storia, sono lo spirito guida ed il materiale, per me ancora vivo, di cui servirsi per ristabilire un ponte fra passato e presente. Il progetto prevede la partecipazione di artisti chiamati ad esprimere la loro arte e consiste nella creazione di espressioni d’ arte visiva (pittura, scultura ecc.) realizzate utilizzando come supporto una sezione, una ‘fetta’, di fusto di palma, preventivamente trattato, per accogliere l’opera. Ogni opera terminata è racchiusa da una fascia periferica di metallo e adeguatamente protetta dalle intemperie e quindi permanentemente fissata su un fusto di palma tagliato, (anch’esso preventivamente trattato), ma ancora radicato al terreno esistente nel Parco Winter”.

Al progetto artistico, approvato con delibera dall’amministrazione comunale, partecipano con opere quattro artisti: Carol Invernici con ‘Porta di confine’ che, della sua arte dice “Ho intrapreso un viaggio anni fa che mi ha portato al mio ideale di bellezza. Imperfetta usata manipolata. E nella tecnica raku, antica arte giapponese della lavorazione della ceramica, ho scoperto la poetica della terra”.

Andrea Iorio con ‘We’re different, we’re all the same’ la cui poetica dei suoi Colossi per i giardini si riassume cosi: “In quest’ opera, diversi Colossi (che rappresentano l’essere umano) di diversi colori testimoniano l’uguaglianza tra gli individui come appartenenti ad un’unica ‘Razza Umana’ pur nella loro unicità individuale; allo stesso tempo incastonati in una sezione di palma, sanciscono il ruolo di protettori che noi Esseri Umani abbiamo verso la Natura. L’opera, che è interattiva (il fruitore può modificarla suo piacimento) vuole portare chi la ‘utilizza’ alla consapevolezza di questo ruolo e alla riflessione sull’uguaglianza”.

Pino Venditti con ‘Rhynchophorus Ferrugineus’, ovvero punteruolo rosso, in una sua interpretazione del punteruolo rosso.

L’autrice del progetto Anna Vigliarolo con l’opera ‘Cuore Pulsante’, ovvero la vita che pulsa ai giardini Winter, a conferma delle percettive sensazioni emozionali e dialoghi tra la natura e la mente e, dalla reciproca interazione sublimale manifestatasi nel divenire progetto ‘WinterArt’. La realizzazione delle strutture di metallo che contengono le opere sono state realizzate in sinergia con l’azienda Polimeni France SARL di Camporosso.

All’inaugurazione dell’evento presenzierà il Sindaco Vittorio Ingenito e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Bordighera.