Domani sera a Diano Marina una serata dedicata al 'cappon magro', un piatto tradizionale ligure

E’ il cappon magro, uno dei piatti più tradizionali della cucina ligure, di non facile preparazione e quindi solitamente poco presente anche nelle carte dei locali più legati al territorio, il protagonista della cena in programma domani, al ristorante Golosamente di Diano Marina.

A presentare la sua personale versione del cappon magro, anche con un vero e proprio cooking show in sala, sarà il genovese Maurizio Pinto, chef del Voltalacarta (segnalato sulla Guida Michelin) e ambasciatore del cappon magro in Italia e all’estero, avendo all’attivo corsi e meeting in diverse parti del mondo. Le 4 mani che delizieranno i fortunati commensali saranno quelle di Pinto e quelle della padrona di casa, Daniela Fraschetta, non nuova a ospitare nel suo locale importanti colleghi (grande successo hanno riscosso negli anni scorsi, in occasione di Aromatica, le cene con gli stellati Igles Corelli e Tano “passami l’olio” Simonato).

Il ricco spartito, che sarà servito nell’accogliente terrazza esterna e nella veranda, comprende anche altre portate legate alla nostra regione. In abbinamento saranno proposti i tipici bianchi liguri delle rinomate cantine Poggio dei Gorleri di Diano Gorleri e BioVio di Bastia d’Albenga. “Il cappon magro e la cucina ligure”, questo il titolo della serata, si avvale della collaborazione del Frantoio di Sant’Agata.

Per informazioni e prenotazioni (si va verso il sold out, anche per via dei posti contingentati): www.ristorantegolosamente.it, tel. 0183.495351.

Golosamente fa parte del Club Ristoranti del Vermentino, neonato circuito di nove locali della Valle Dianese fortemente legati al territorio, ai suoi prodotti e alle sue tradizioni. La serata di domani non è dunque nata per caso.

Il cappon magro: nato come piatto dei poveri, composto principalmente da avanzi e pesci di poco conto (nel 1700 l’aragosta era considerata crostaceo di terza categoria),con il passare degli anni il cappon magro è diventata la preparazione più festosa e fastosa della cucina ligure: una maestosa cupola poggiata su un letto di gallette del marinaio, composta da strati alternati di vari pesci e verdure, conditi con salsa verde, circondata da molluschi, sormontata da vistosi crostacei e decorata riccamente con uova, olive, capperi e verdure.