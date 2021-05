Sanremo: sabato 12 giugno giornata gratuita di prevenzione senologica organizzata da 'NonSiamoSoli'

L'associazione di volontariato oncologico ‘NonSiamoSoli odv’ di Sanremo organizza, con il patrocinio di Asl 1 Imperiese e della Federazione nazionale delle associazioni di volontariato in oncologia F.A.V.O., sabato 12 giugno presso lo studio Oggero di Bordighera, una giornata gratuita di educazione alla prevenzione senologica durante la quale saranno effettuate ecografie mammarie, dalle 8 alle 14 offerte alle giovani donne di età compresa fra i 25 ed i 39 anni.

Per prenotarsi è necessario inviare una mail entro l'8 giugno a info@nonsiamosoli.it indicando nome cognome età ed un recapito telefonico, lo staff ricontatterà tutte le persone indicando l'orario dell'appuntamento. Se poi qualcuna non potesse onorare l'appuntamento è pregata di comunicarlo al più presto per dare la stessa opportunità ad un'altra donna. Per lo stesso motivo la giornata è riservata alle donne che non hanno mai usufruito dei servizi dell'associazione. Le volontarie e i volontari dell'associazione saranno a disposizione per fornire materiale illustrativo ed informazioni sull'importanza della prevenzione e sulle varie attività dell'associazione.

‘NonSiamoSoli’ crede fermamente nella prevenzione e desidera che questa buona abitudine sia condivisa da tutte le donne a cominciare da quelle più giovani. Per questo motivo, quando le disponibilità economiche lo consentono, organizza periodicamente giornate di questo tipo, invitandole a partecipare.

È possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a NonSiamoSoli indicando nell'apposito spazio il codice fiscale 90071280086. Un semplice gesto che non costa nulla ma per noi è molto importante e ci aiuta ad aiutare le tante persone che ci chiedono aiuto negli accompagnamenti verso gli ospedali dove sono in cura. Una corretta attenzione alla prevenzione ha dimostrato che dal cancro al seno si può guarire sempre di più grazie a tutte le indagini che la scienza mette a disposizione, e questo è il nostro scopo.