A Pompeiana parte la rivoluzione della raccolta differenziata: dal 7 giugno inizia il nuovo servizio di Amaie Energia

Il 7 giugno prenderà il via a Pompeiana un servizio di raccolta dei rifiuti più moderno ed efficace, organizzato da Amaie Energia. La raccolta funzionerà sempre con il sistema ‘porta a porta’ ma si utilizzeranno nuovi sacchi e nuovi mastelli, studiati per riconoscere l'utente ed un nuovo calendario da rispettare.



A partire da mercoledì verrà distribuito ai residenti il nuovo kit per la differenziata, direttamente a casa. Una prima distribuzione capillare e domiciliare che avrà come obiettivo quello di fornire l'attrezzatura e le istruzioni per una corretta gestione dei rifiuti.



I mastelli, i sacchi codificati, il nuovo calendario da appendere in casa, il dizionario dei rifiuti e le istruzioni per il conferimento dei rifiuti verranno consegnati ‘porta a porta’ da personale autorizzato e munito di tesserino.

I rifiuti si potranno esporre dalle 18 del giorno precedente fino alle 6 del giorno indicato nel calendario, seguendo le istruzioni ricevute.

Per informazioni si potrà chiamare il numero verde 800-025911 o scrivere a portaaporta@amaie-energia.it oppure inviare un messaggio whatsapp al 3371413084