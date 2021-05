Sanremo: domenica torna la musica al Floriseum di Villa Ormond con il concerto del giovane pianista Giuseppe Tavella (Intervista)

Nel fine settimana ritorna la grande musica al Floriseum di Villa Ormond. Per la rassegna ‘Note del Parco’, domenica alle 16 si esibirà il giovane pianista Giuseppe Tavella, talento diciassettenne dello studio Sanremo Musica 2000, allievo della Prof. Erica Martini.



La rassegna, infatti, si propone di dare spazio a giovani talenti affiancati da esibizioni di artisti già affermati. I concerti si svolgono in un luogo suggestivo e ricco di storia nel quale passato e presente si fondano in un’atmosfera musicale magica.

Giuseppe Tavella a soli 17 anni sta terminando gli esami di pianoforte al conservatorio musicale ‘Nicolò Paganini’ di Genova e frequenta la quarta del Liceo Scientifico ‘Cassini’.

Domenica a Villa Ormond eseguirà brani estremamente conosciuti del repertorio classico: dalle sonate clavicembalistiche di Scarlatti, al romanticismo di Chopin passando dalle sensazioni impressionistiche di Debussy ma senza far mancare un certo virtuosismo tecnico con studi di Moscowsky.

L'intervista a Giuseppe Tavella

E domenica a Villa Ormond la musica incontrerà l’arte figurativa. Durante tutto il concerto la pittrice Isabelle Bassilana dipingerà le sue emozioni date dalla musica di Giuseppe Tavella.

Il pubblico, durante l’ascolto, vedrà la nascita dei dipinti.